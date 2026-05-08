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マルコ・シルバはチェルシーへ移籍するのか？ ブルーズからの関心が報じられる中、フルハムは契約更新の回答を半年経ってもまだ待っている
クレイヴン・コテージの不透明感
フルハムは現在、シルバ監督の去就が不透明だ。クラブは48歳の監督残留を望み、11月から3年契約を提示している。しかし彼は他クラブからのオファーも検討し、署名に踏み切れない。
BBCスポーツによると、来季計画を進めるクラブは難航。首脳陣はシルバと良好な関係を保ちつつ、5シーズン率いたウェスト・ロンドンを離れる可能性に備え、後任候補や緊急策を探り始めたという。
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チェルシーの候補リストと欧州各クラブからの関心
チェルシーはリアム・ローゼニオールの後任を探しており、シルバが有力候補に挙げられている。クラブはチームを安定させるリーダーを求めており、内部ではシルバの人物像を議論中だ。シャビ・アロンソやアンドニ・イラオラも候補に名前が上がり、長期プロジェクトに適した監督を選ぶため慎重に検討している。
さらに、母国ポルトガルのベンフィカもシルバを後任候補として注目。ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード復帰が噂される中、シルバ争奪戦は国際的な展開を見せ、フルハムの去就も不透明だ。
シルバが意思決定プロセスについて語る
DAZNのインタビューでシルバ監督は、フルハムが自身の残留を望んでいると明かした。だが決断にはまだ時間が必要だ。
欧州カップ戦出場権を目指す今、まずは残りの試合に集中すると強調。今年初めにサウジアラビアの複数クラブから高額オファーを受けたが断り、シーズン全体を振り返った上で残留か新挑戦か判断すると語った。
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フルハムの欧州復帰への挑戦
フルハムは現在勝ち点48で11位。欧州カップ戦出場圏内を射程に収める。残り3試合で、7位ブレントフォードとは3ポイント差、6位ボーンマスとは4ポイント差だ。 シルバ監督はクラブを欧州の舞台へ導き、長いブランクに終止符を打とうとしている。フルハムが最後に欧州大会に出場したのは2011-2012シーズンのヨーロッパリーグで、グループステージで敗退。その前、2009-2010シーズンには決勝に進出したが、アトレティコ・マドリードに敗れ優勝を逃した。