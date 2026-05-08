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Fulham v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

マルコ・シルバはチェルシーへ移籍するのか？ ブルーズからの関心が報じられる中、フルハムは契約更新の回答を半年経ってもまだ待っている

フラム
マルコ・シウバ
チェルシー
ベンフィカ
レアル・マドリー
リガポルトガル
ラ・リーガ
プレミアリーグ
ジョゼ・モウリーニョ
シャビ・アロンソ
アンドニ・イラオラ
リアム・ロシニアー

チェルシーの関心が高まる中、フラムはマルコ・シルバ監督の去就が不透明だ。長期契約を提示されたシルバ監督は慎重に次の一手を検討しており、チェルシーも監督候補として注目している。

  • クレイヴン・コテージの不透明感

    フルハムは現在、シルバ監督の去就が不透明だ。クラブは48歳の監督残留を望み、11月から3年契約を提示している。しかし彼は他クラブからのオファーも検討し、署名に踏み切れない。

    BBCスポーツによると、来季計画を進めるクラブは難航。首脳陣はシルバと良好な関係を保ちつつ、5シーズン率いたウェスト・ロンドンを離れる可能性に備え、後任候補や緊急策を探り始めたという。

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  • Fulham v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    チェルシーの候補リストと欧州各クラブからの関心

    チェルシーはリアム・ローゼニオールの後任を探しており、シルバが有力候補に挙げられている。クラブはチームを安定させるリーダーを求めており、内部ではシルバの人物像を議論中だ。シャビ・アロンソやアンドニ・イラオラも候補に名前が上がり、長期プロジェクトに適した監督を選ぶため慎重に検討している。

    さらに、母国ポルトガルのベンフィカもシルバを後任候補として注目。ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード復帰が噂される中、シルバ争奪戦は国際的な展開を見せ、フルハムの去就も不透明だ。

  • シルバが意思決定プロセスについて語る

    DAZNのインタビューでシルバ監督は、フルハムが自身の残留を望んでいると明かした。だが決断にはまだ時間が必要だ。

    欧州カップ戦出場権を目指す今、まずは残りの試合に集中すると強調。今年初めにサウジアラビアの複数クラブから高額オファーを受けたが断り、シーズン全体を振り返った上で残留か新挑戦か判断すると語った。

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    フルハムの欧州復帰への挑戦

    フルハムは現在勝ち点48で11位。欧州カップ戦出場圏内を射程に収める。残り3試合で、7位ブレントフォードとは3ポイント差、6位ボーンマスとは4ポイント差だ。 シルバ監督はクラブを欧州の舞台へ導き、長いブランクに終止符を打とうとしている。フルハムが最後に欧州大会に出場したのは2011-2012シーズンのヨーロッパリーグで、グループステージで敗退。その前、2009-2010シーズンには決勝に進出したが、アトレティコ・マドリードに敗れ優勝を逃した。