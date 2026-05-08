チェルシーはリアム・ローゼニオールの後任を探しており、シルバが有力候補に挙げられている。クラブはチームを安定させるリーダーを求めており、内部ではシルバの人物像を議論中だ。シャビ・アロンソやアンドニ・イラオラも候補に名前が上がり、長期プロジェクトに適した監督を選ぶため慎重に検討している。

さらに、母国ポルトガルのベンフィカもシルバを後任候補として注目。ジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード復帰が噂される中、シルバ争奪戦は国際的な展開を見せ、フルハムの去就も不透明だ。