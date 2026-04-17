Getty Images Sport
翻訳者：
マルコス・ロホは相変わらずトラブルを起こしている！元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手が、「相手の顔面を殴打し、審判に暴言を吐いた」として長期の出場停止処分を受けた
リバー・プレートに対する暴力行為とレッドカード
ロホがまたも懲戒問題に巻き込まれた。日曜日のリーグ戦で、36歳の彼はリバー・プレートのルーカス・マルティネス・クアルタの顔を殴り、即座にレッドカードを受けた。リバー・プレートが2-0で勝った試合後、彼は怒って審判に暴言を吐きながらピッチを去った。 試合報告書によると、ロッカールームへ向かう前に主審に詰め寄り侮辱したという。
- Getty Images Sport
懲戒記録および最近の移籍履歴
当局は審議の結果、このディフェンダーに4試合の出場停止処分を科すと決定した。2025年8月にボカ・ジュニアーズからフリー移籍で加入し、レーシング・クラブは彼の経験に大きく依存してきたが、この処分は大きな打撃だ。しかし、彼の規律違反歴は深刻な懸念材料で、加入後15試合で既に2度の退場処分を受けている。 今回の退場で、公式戦での通算レッドカードは13枚に達した。
変動性が影を落とすオールド・トラッフォードの遺産
2014年に2000万ユーロでマンチェスター・ユナイテッドへ加入。122試合で2ゴール4アシストを記録し、FAカップ、リーグカップ、ヨーロッパリーグで優勝した。 熱血漢として知られキャリア通算13回の退場処分がある一方で、マンチェスター・ユナイテッドでは一度も退場しなかった。2021年2月、600万ユーロでボカ・ジュニアーズへ完全移籍した。
- Getty Images Sport
このベテランDFの将来はどうなるのだろうか？
キャリア終盤を迎え、レーシング・クラブとの契約は6月に満了する。トップレベルでどれほどプレーできるかは不透明だ。今回の暴言による長期出場停止は、他クラブが彼に賭けるかを疑問視させている。