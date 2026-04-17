マルコス・ロホは相変わらずトラブルを起こしている！元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手が、「相手の顔面を殴打し、審判に暴言を吐いた」として長期の出場停止処分を受けた

当局は審議の結果、このディフェンダーに4試合の出場停止処分を科すと決定した。2025年8月にボカ・ジュニアーズからフリー移籍で加入し、レーシング・クラブは彼の経験に大きく依存してきたが、この処分は大きな打撃だ。しかし、彼の規律違反歴は深刻な懸念材料で、加入後15試合で既に2度の退場処分を受けている。 今回の退場で、公式戦での通算レッドカードは13枚に達した。