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Gianluca Minchiotti

翻訳者：

マルケジャーニ「鈴木とヴィカーリオはユヴェントスに準備ができていない」

ユヴェントス
セリエ A

元GKがユベントスのGK陣の現状を総括する

ルカ・マルケジャーニ氏が、ユヴェントスのGK事情について自身の見解を示した。マルケジャーニ氏はラツィオとイタリア代表でプレーした元GKで、現在はSkyの解説者を務めている。


マルケジャーニ氏はこう語っている。 「ディ・グレゴリオは見切られるのが早すぎた。あらゆる場面で、彼が悪者であるかのように扱われてきた。 鈴木とヴィカーリオには最大限の敬意を払うが、ユーヴェにふさわしい準備ができているようには見えない。ただ、イタリア人GKがプレミアリーグで自ら挑戦してきた姿勢は高く評価している」


  • マルケジャーニ「鈴木とヴィカーリオはユヴェントスの準備ができていない」

    ユヴェントスが今夏の移籍市場における主要な目標の一つとして、新たな正GKの獲得を掲げていることは改めて確認しておきたい。ディ・グレゴリオは、ミスがやや目立った厳しい2025-26シーズンを終え、先週のインテルとの親善試合でも再び不安定さを露呈した。そして今日、12時キックオフ予定のパレルモとの親善試合では、先発GKを務めるのはマッティア・ペリンだ。

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