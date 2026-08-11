ルカ・マルケジャーニ氏が、ユヴェントスのGK事情について自身の見解を示した。マルケジャーニ氏はラツィオとイタリア代表でプレーした元GKで、現在はSkyの解説者を務めている。





マルケジャーニ氏はこう語っている。 「ディ・グレゴリオは見切られるのが早すぎた。あらゆる場面で、彼が悪者であるかのように扱われてきた。 鈴木とヴィカーリオには最大限の敬意を払うが、ユーヴェにふさわしい準備ができているようには見えない。ただ、イタリア人GKがプレミアリーグで自ら挑戦してきた姿勢は高く評価している」



