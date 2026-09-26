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マルク・ファン・ボメルが完璧なスタート、ベルギーはイタリア戦で52年ぶりにジンクスを打ち破り、ネーションズリーグのグループ首位に立つ
ファン・ボメルにとって夢のようなデビュー
ファン・ボメルは、UEFAネーションズリーグでベルギーをイタリア相手の見事な2-0の勝利に導き、監督業への衝撃的な復帰を果たした。このオランダ人指揮官は、この重責ある代表の役職を引き受けるまで2年間ベンチから離れていたが、さびついた様子はまったく見せなかった。
試合前の盛り上がりの多くは、ロベルト・マンチーニのイタリア代表復帰に大きく焦点が当てられていた。だが最終的にスタディオ・オリンピコで脚光を奪ったのは、新たにベルギー代表監督に就任した指揮官だった。ミカ・ホツとドディ・ルケバキオのゴールにより、アウェーのベルギーにとってローマで非常に記憶に残る夜となった。
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ボスの完全な満足
元オランダ代表MFは、新たなチームが自身のゲームプランをこれ以上ない形で実行したのを見て、満足感を隠せなかった。選手たちを準備する時間はわずか数日しかなかったにもかかわらず、チームは彼の明確な戦術的要求に素早く適応した。
「私は100パーセント満足しているし、納得もしている。もちろん、常に改善の余地はあるがね」と、ファン・ボメルは報道陣に語った。「月曜日に、今日ピッチで見せたのと同じハングリーさと強度を持って取り組み始めた。この4-3-3システムには3日間取り組んできた。最高のパフォーマンスではなかったが、前半は非常によくコントロールできていた」
52年続いた呪いに終止符を打つ
この敵地での見事な勝利は、ベルギーにとって極めて大きな歴史的意味を持つものだった。1972年5月、欧州選手権プレーオフで2-1の激戦を制して以来、ベルギーがイタリア相手に公式戦で勝利したのはこれが初めてとなった。
この歴史的な一戦の前まで、イタリアはベルギーとの公式戦で驚異的な無敗記録を誇っていた。アズーリは50年以上にわたる優位の中で、5勝2分けを記録していた。
後半の圧力を振り返ったファン・ボメルは、ホームのイタリアに対するチームの粘り強さを称賛し、こう語った。「後半に入ってからイタリアはより良いプレスをかけてきて、センネ・ラメンスが信じられないセーブを見せた。交代策によって再び試合の主導権を取り戻し、ルケバキオの素晴らしいゴールで勝負を決めた。彼はミラン相手にサン・シーロでも同じように決めていた」
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歴史的スターの上に築く
ファン・ボメルは今後数週間で、この非常に強固な土台をさらに発展させ、自身の4-3-3システムをより洗練させていくことになる。一方、イタリアにとっては、この失望の残るホームでの敗戦が、マンチーニの待望されていたタッチライン復帰をめぐる高揚感を大きくしぼませた。イタリア代表は、次の重要な国際試合に向けて、早急に立て直しを図り、戦術的な解決策を見いださなければならない。
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