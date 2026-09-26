この敵地での見事な勝利は、ベルギーにとって極めて大きな歴史的意味を持つものだった。1972年5月、欧州選手権プレーオフで2-1の激戦を制して以来、ベルギーがイタリア相手に公式戦で勝利したのはこれが初めてとなった。

この歴史的な一戦の前まで、イタリアはベルギーとの公式戦で驚異的な無敗記録を誇っていた。アズーリは50年以上にわたる優位の中で、5勝2分けを記録していた。

後半の圧力を振り返ったファン・ボメルは、ホームのイタリアに対するチームの粘り強さを称賛し、こう語った。「後半に入ってからイタリアはより良いプレスをかけてきて、センネ・ラメンスが信じられないセーブを見せた。交代策によって再び試合の主導権を取り戻し、ルケバキオの素晴らしいゴールで勝負を決めた。彼はミラン相手にサン・シーロでも同じように決めていた」