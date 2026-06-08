スペイン代表のククレジャは、ピッチ上での活躍と同じくらい、ピッチ外での個性でも知られる。ユーロでの奇行が話題になった後、彼はワールドカップを前にSNSで再びファンを沸かせた。真剣な表情で投稿した動画で「今年は染めない」と宣言したのだ。

この発言は即座に話題となり、「染めない」が意味するのは、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームが優勝した場合、彼が象徴的なカールをすべて剃るという最終決断ではないかという推測を呼んだ。約束を守る男として知られる彼だけに、ハゲたククレラというビジョンは、北米開催の大会でスペインが優勝する可能性に次ぐ話題となっている。



