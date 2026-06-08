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マルク・ククレラ、髪を切る？ チェルシーとスペイン代表のサイドバックが、ラ・ロハがワールドカップで優勝すれば、あの有名な長髪を刈り上げるかもしれないと冗談を飛ばした
2026年に向けた大胆な新たな約束
スペイン代表のククレジャは、ピッチ上での活躍と同じくらい、ピッチ外での個性でも知られる。ユーロでの奇行が話題になった後、彼はワールドカップを前にSNSで再びファンを沸かせた。真剣な表情で投稿した動画で「今年は染めない」と宣言したのだ。
この発言は即座に話題となり、「染めない」が意味するのは、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームが優勝した場合、彼が象徴的なカールをすべて剃るという最終決断ではないかという推測を呼んだ。約束を守る男として知られる彼だけに、ハゲたククレラというビジョンは、北米開催の大会でスペインが優勝する可能性に次ぐ話題となっている。
家族の反応とSNSの反響
反応しているのはファンだけではない。ククレラの身近な人々も新ヘアスタイルについて語っている。彼のパートナーはSNSに反応動画を投稿し、ディフェンダーがトレードマークのスタイルを失うかもしれないという見通しにショックと心配を示した。彼女の反応は率直でユーモラスだった。「カールがなくなったら、家には帰らせないわよ」
この一幕は、サッカー界の話題に家庭のドラマという新たな側面をもたらし、髪型が彼のアイデンティティの一部であることを示した。家庭の警告にも動じず、チェルシーの背番号23は、過去12か月でチェルシーとスペインのサポーターに愛された“クク”のキャラクターを貫くつもりだ。
ロッカールームでの評価
スペイン代表合宿で、チームメイトは「あのサイドバックが本当にその髪型にするのか見たい」と冗談で優勝を目標にしていると報道された。チームは依然として高揚しており、大会中ククレヤはムードメーカーを務めている。
彼を煽る選手もいれば、結果を見たくないと話す選手もいる。合宿を知る関係者は「何人かは勝って結末を見たいと冗談を言っている。彼は約束を守ることで知られている」と明かした。
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マーケティング現象
ククレラの髪型は、単なるスタイルを超え、マーケティング現象となった。 EURO2024での賭けがヘアケアブランド「ガルニエ」との大規模キャンペーンにつながったため、今回も計画的な動きだと噂された。しかし、最近「染めない」と宣言した彼は、ワールドカップではより「ワイルド」で台本のないパフォーマンスを示すつもりだ。計画的でも気まぐれでも、2026年ワールドカップへのカウントダウンはファンにとって楽しみが増えた。