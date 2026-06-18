ククレッラはラ・マシア出身のため、この移籍はスペインで大きな話題に。しかし本人は迷わず決断した。「複数の選択肢があったが、レアル・マドリードからオファーを受けた瞬間、迷いは消えた。 これはまたとないチャンスだ。レアル・マドリードでプレーできるのは名誉で、そう言える選手は多くない。だから迷いはなかった」と付け加えた。

バルセロナの下部組織出身選手が白いユニフォームを着ることに戸惑うファンへは「人生には段階がある。重要な決断だったが迷いはない。大きな一歩だ」と語った。 子供の頃、誰もがビッグクラブでプレーすることを夢見ます。レアル・マドリードもその一つです。彼らはチャンピオンズリーグで最も多く優勝したチームです。私も彼らと共にタイトルを勝ち取り、素晴らしい時間を過ごしたいです」