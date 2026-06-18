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マルク・ククレラは、レアル・マドリード移籍前にジョゼ・モウリーニョから受けた言葉を明かし、バルセロナとの縁があっても「迷わなかった」と語った。
「スペシャル・ワン」ならではのこだわり
レアル・マドリードに加入したククレラは、移籍後すぐにモウリーニョから温かい歓迎の電話を受けた。チェルシーから5200万ポンドで移籍した27歳のDFは、マドリードでの共同作業を前に監督から自信を与えられたという。
2026年W杯スペイン代表合宿中に『エル・ムンド』の取材に応じたククレラはこう語った。「話した際、彼は私との仕事をとても楽しみにしており、すぐに馴染めると言ってくれました。レアル・マドリードは素晴らしいクラブだと。それ以外では、W杯で頑張り、マドリードで会おうと伝えられました」
移籍が成立しなければ左SBは補強しないと言われたか問われると、ククレッラは「いいえ、彼は私を欲しがっていると言っただけだ。この信頼がうれしいし、一緒に働くのが楽しみだ」と語った。
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バルセロナよりマドリードを選ぶ
ククレッラはラ・マシア出身のため、この移籍はスペインで大きな話題に。しかし本人は迷わず決断した。「複数の選択肢があったが、レアル・マドリードからオファーを受けた瞬間、迷いは消えた。 これはまたとないチャンスだ。レアル・マドリードでプレーできるのは名誉で、そう言える選手は多くない。だから迷いはなかった」と付け加えた。
バルセロナの下部組織出身選手が白いユニフォームを着ることに戸惑うファンへは「人生には段階がある。重要な決断だったが迷いはない。大きな一歩だ」と語った。 子供の頃、誰もがビッグクラブでプレーすることを夢見ます。レアル・マドリードもその一つです。彼らはチャンピオンズリーグで最も多く優勝したチームです。私も彼らと共にタイトルを勝ち取り、素晴らしい時間を過ごしたいです」
わずか数日で契約が成立した
交渉はわずか2日足らずで合意に至り、選手本人を含む多くの人を驚かせた。ククレラはスペイン代表としてワールドカップに出場していたが、代表活動中に気が散ることを避けるため、将来が早く決まり安堵した。
「すべては1日半か2日で決まったと思います」と彼は語った。「私にとってはずっと良くて、ずっと早くて、頭を悩ませることもありませんでした。ようやく決着がつき、とても嬉しいです。 日曜の午後、ほぼ合意したと聞いた。書類手続きは残っていたが大きな問題ではなかった。クラブが発表したタイミングは時差のためやや面倒だった。カーボベルデ戦の数時間前だったが、実際にはすでに決まっていた」
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ラ・ロハのワールドカップへの不満
クラブでの将来は安泰だが、ククレラは現在、スペインがカーボベルデと0-0で引き分けたことで厳しいスタートを切ったワールドカップに集中している。このDFはサポーターの失望を理解しつつも、欧州王者スペインが今後の試合でリズムを取り戻すまで辛抱強く待つよう求めた。
「内容は良くなかった。勝つつもりだったし、簡単に勝てると思っていたかもしれない」とククレラはサウジアラビア戦を見据えて認めた。「ミスを連発し、精度も足りなかった。序盤でリードを奪えないと、難しい展開になる。 いつもミスの少ないチームなので、新鮮味やアイデアが少し足りなかった。だが、改善して次の試合に備える時間はまだある。カーボベルデ戦の出来事が今起きたのはむしろ良かった。徐々に修正していけるからだ」