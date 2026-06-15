チェルシーは公式声明で、DFマルク・ククレラのレアル・マドリードへの完全移籍を発表した。ククレラは2022年にブライトンから加入し、昨季UEFAヨーロッパカンファレンスリーグとFIFAクラブワールドカップ制覇に貢献した。

また、在籍中にスペイン代表としてUEFA欧州選手権2024制覇に貢献したことも称え、「クラブ全員で彼の努力に感謝し、今後の活躍を祈っている」と結んだ。

ピッチでの活躍の一方で、今年初めに選手と首脳陣の関係は悪化したとも報じられた。 パリ・サンジェルマンに敗れチャンピオンズリーグで早期敗退した際、彼はクラブの運営を公に批判し、「経験不足」の代償が大きいと指摘。エンツォ・マレスカ解任にも不満を漏らした。さらに、幼少期から応援する古巣バルセロナへの復帰については「断るのは難しい」と語っていた。