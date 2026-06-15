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マルク・ククレラがチェルシーからレアル・マドリードへ5200万ポンドで移籍。復帰したジョゼ・モウリーニョ監督にとって初の大型補強となった。
「スペシャル・ワン」がその存在感を示す
復帰したモウリーニョ監督は、27歳の左サイドバックを最優先で獲得し、レアル・マドリードの再編を開始した。2シーズン連続で主要タイトルを逃したクラブの再建への強い意気込みを示すもので、刷新される守備陣の要となる代表選手を加えることになる。
ガーディアン紙によると移籍金は6000万ユーロ（5200万ポンド／7000万ドル）。当初チェルシーファンに認められるのに苦戦しながらも、近年の欧州や世界での成功を支えた選手への大型投資だ。
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ククレラが長期契約を結んだ
マドリードは迅速にこのディフェンダーを獲得。スペイン代表の同選手は、ベルナベウで長期契約にサインした。クラブは公式声明で「レアル・マドリードCFとチェルシーFCはマルク・ククレジャ選手の移籍で合意。同選手は2032年6月30日まで当クラブに所属する」と発表した。
現在スペイン代表でW杯に出場中の彼は、大会後に新チームメートに合流する。この移籍は、新体制での再出発を準備するチェルシーの守備陣にとって一つの時代の終わりとなる。
チェルシーが世界王者に別れを告げる
チェルシーは公式声明で、DFマルク・ククレラのレアル・マドリードへの完全移籍を発表した。ククレラは2022年にブライトンから加入し、昨季UEFAヨーロッパカンファレンスリーグとFIFAクラブワールドカップ制覇に貢献した。
また、在籍中にスペイン代表としてUEFA欧州選手権2024制覇に貢献したことも称え、「クラブ全員で彼の努力に感謝し、今後の活躍を祈っている」と結んだ。
ピッチでの活躍の一方で、今年初めに選手と首脳陣の関係は悪化したとも報じられた。 パリ・サンジェルマンに敗れチャンピオンズリーグで早期敗退した際、彼はクラブの運営を公に批判し、「経験不足」の代償が大きいと指摘。エンツォ・マレスカ解任にも不満を漏らした。さらに、幼少期から応援する古巣バルセロナへの復帰については「断るのは難しい」と語っていた。
- AFP
モウリーニョによるベルナベウ革命が始まる
モウリーニョ監督が率いるマドリードはチーム再建中。ククレラの加入は大型補強の第一歩に過ぎず、デンゼル・ダムフリーズ、イブラヒマ・コナテ、ベルナルド・シルバの獲得も報じられている。国内と欧州での支配を取り戻すのが目的だ。
チェルシーにとっては、新監督シャビ・アロンソが代役を探す中、この売却は財政的に大きな助けとなる。クラブ内にはクリスマス以降ククレラのパフォーマンスが低下したとの声もあったが、スペインの首都への移籍は、欧州トップレベルでなお彼への需要が高いことを示している。