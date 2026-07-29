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マルク・ククレジャ、ルイス・デ・ラ・フエンテの新タトゥーを披露 スペインの英雄がワールドカップでの約束を実行へ
世界的栄光の後に果たされた約束
ククレジャはインスタグラムで、スペイン代表監督のタトゥーを自らの体に入れるという誓いを実行したことを明かし、著名タトゥーアーティストのガンガとともに完成した作品の写真を投稿した。
これは、決勝でアルゼンチンに1-0で劇的な勝利を収めた後、スペイン代表を再び国際サッカーの頂点へ導いたその人物に捧げる見事なトリビュートである。優勝後、ククレジャはこの誓いを果たすことを即座に認め、タトゥーをどこに入れるべきかについてファンに案を求めていた。そして今、それを実行した。左SBはXへの投稿にシンプルにこう添えた。「約束は守った」
- (C)Getty Images
追悼の裏にあるアート
このデザインは、背景に大会ロゴを配し、デ・ラ・フエンテがワールドカップのトロフィーを掲げる姿を描いたものだ。ガンガは世界で最も知られたタトゥーアーティストの一人で、レブロン・ジェームズやカルロス・アルカラスといったスポーツ界のスターたちとも仕事をしてきた。ククレジャは当初、隠すかもしれないと冗談を飛ばしていたものの、このタトゥーははっきりと見える場所に入れられている。作品の細部の描写は並外れており、指揮官が象徴的な金色のトロフィーを掲げた瞬間の感情を見事に捉えている。
このような永久的なジェスチャーは、ユース年代からトップチームに昇格し、驚異的な成功を収めたデ・ラ・フエンテに対して、チームがいかに大きな敬意を抱いているかを浮き彫りにしている。
ククレジャ、頂点へ駆け上がった飛躍の軌跡
ククレジャは今大会を通じてスペインの際立った活躍を見せた選手の一人であり、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督のチームが同国に2度目のワールドカップ優勝をもたらす中で重要な役割を果たした。そのパフォーマンスは、この夏にチェルシーからマドリードへ移籍したことも含め、注目を集めた夏を締めくくるものとなった。
ここ数年の歩みは、まさに目覚ましいものだった。ラ・リーガの有望株からプレミアリーグで際立つ存在へと成長し、ついには欧州選手権とワールドカップの優勝者となった。マドリードへの移籍にはしばしば大きな重圧が伴うが、ククレジャはワールドカップの間、その注目を難なく受け止めた。
- Getty Images Sport
トーレス、ククレジャの前例には従わず
ただし、ワールドカップ優勝にまつわる約束がすべて守られたわけではない。決勝のヒーローとなったフェラン・トーレスは、スペインが世界王者になれば坊主頭にすると誓っていたが、その後はその案を笑って受け流している。王宮で行われたチームの歓迎式典では、レオノール王女から実行するつもりがあるのかと問われたが、トーレスは笑みを浮かべて「いや、いや」と答えた。
一方で、ククレジャは最初から本気だったことを証明した。デ・ラ・フエンテが決勝後に冗談交じりに語ったように、「何かを言ったなら、約束は守らなければならない」のである。
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