ククレジャはインスタグラムで、スペイン代表監督のタトゥーを自らの体に入れるという誓いを実行したことを明かし、著名タトゥーアーティストのガンガとともに完成した作品の写真を投稿した。

これは、決勝でアルゼンチンに1-0で劇的な勝利を収めた後、スペイン代表を再び国際サッカーの頂点へ導いたその人物に捧げる見事なトリビュートである。優勝後、ククレジャはこの誓いを果たすことを即座に認め、タトゥーをどこに入れるべきかについてファンに案を求めていた。そして今、それを実行した。左SBはXへの投稿にシンプルにこう添えた。「約束は守った」







