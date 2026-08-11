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マルク・ククレジャは、レアル・マドリーがジョゼ・モウリーニョの下で素晴らしい1年を送ることになると考えている。
モウリーニョの存在がマドリーの楽観論を後押し
スペイン代表の同選手は、ポルトガル人指揮官が最初の合同トレーニングですでにチームへ与えた影響に感銘を受けている。ククレジャはチームでの初日のトレーニング後、『Real Madrid TV』の取材に応じ、チェルシーとマンチェスター・ユナイテッドを率いた経験を持つ前指揮官について第一印象を語った。
このベテラン指揮官が就任以降、トレーニング場にもたらしたものを具体的に問われた左SBは、次のように話した。「大きな自信と自然体でいることだ。ピッチでは自分たちが分かっていることをやらなければならないし、何よりも楽しむことが大事だと思う。みんなが望んでいるのは勝つことだし、素晴らしい1年にすることだと思う」
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首都で幼少期からの夢をかなえる
かつてバルセロナの名門育成組織ラ・マシアに所属していた過去がありながらも、ククレジャは、オファーが届いた際には欧州王者15回を誇るクラブの魅力を無視することは到底できなかったと認めた。マドリーへの移籍を完了させる前にスペインのワールドカップ制覇に貢献したこのDFは、このクラブをサッカー界の頂点だと表現した。モウリーニョが率いるプロジェクトに加わり、自身が「ヨーロッパ最大のクラブ」と考えるチームでプレーする機会は、ブライトンとチェルシーでプレミアリーグの4年間を成功裏に過ごした後、スペイン復帰を決断した大きな理由だった。
「子どもの頃にサッカーを始め、そしてこのようなクラブでプレーする機会を得られるなら、断るのはとても難しい」とククレジャは語った。「その機会が来た時、1秒たりとも迷わなかった。観客として、ああした魔法のような夜、ベルナベウでの逆転劇、そして彼らが掲げてきた数々のチャンピオンズリーグ優勝を見てきた。そのすべてを自分自身で体験し、その一員になれるチャンスがあるのは大きな責任だが、同時にとても素晴らしく、重要な挑戦でもある」
有名な白いユニフォームに袖を通せるのは光栄だ
この移籍は、チェルシーで163試合に出場し、2025年にUEFAカンファレンスリーグとクラブワールドカップ制覇に貢献した28歳にとって、大きな節目となる。ベルナルド・シウバ、イブラヒマ・コナテ、デンゼル・ドゥムフリースらを含む豪華補強の一員として加わるククレジャは、レアル・マドリーで求められる基準を強く認識している。この移籍を単なるキャリアの一手ではなく、イングランドでのブレーク前にヘタフェやエイバルなど複数クラブで積み重ねてきた努力が報われた証しと捉えている。
「これは名誉なことだ。このユニフォームを着たと言える人はそう多くない。ここでは偉大なレジェンドたちを見てきたし、非常に長い歴史を持つ、ヨーロッパ最大のクラブだ。今日ここにいることは特権であり、名誉であり、そして何よりも、自分がキャリアの中で注いできたすべての努力への報いだ」と付け加えた。
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新たなラ・リーガシーズンに向けた準備
新シーズンの開幕が近づく中、マドリーの準備はいま重要な段階に入っている。チームは公式戦開始前に、デポルティボ・デ・ラ・コルーニャ、そしてシャルケとのプレシーズンマッチに臨む予定だ。これらの試合は、モウリーニョが新戦力をさらにチームへ組み込み、今季を通して自チームに求める戦術的アプローチを磨き上げる機会となる。タイトル獲得に向けた戦いは8月22日に正式に始まり、マドリーはラ・リーガ開幕戦でエスパニョールとのアウェーゲームに臨む。
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