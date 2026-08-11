かつてバルセロナの名門育成組織ラ・マシアに所属していた過去がありながらも、ククレジャは、オファーが届いた際には欧州王者15回を誇るクラブの魅力を無視することは到底できなかったと認めた。マドリーへの移籍を完了させる前にスペインのワールドカップ制覇に貢献したこのDFは、このクラブをサッカー界の頂点だと表現した。モウリーニョが率いるプロジェクトに加わり、自身が「ヨーロッパ最大のクラブ」と考えるチームでプレーする機会は、ブライトンとチェルシーでプレミアリーグの4年間を成功裏に過ごした後、スペイン復帰を決断した大きな理由だった。

「子どもの頃にサッカーを始め、そしてこのようなクラブでプレーする機会を得られるなら、断るのはとても難しい」とククレジャは語った。「その機会が来た時、1秒たりとも迷わなかった。観客として、ああした魔法のような夜、ベルナベウでの逆転劇、そして彼らが掲げてきた数々のチャンピオンズリーグ優勝を見てきた。そのすべてを自分自身で体験し、その一員になれるチャンスがあるのは大きな責任だが、同時にとても素晴らしく、重要な挑戦でもある」