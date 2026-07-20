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マルク・ククレジャは、スペイン代表の英雄ルイス・デ・ラ・フエンテがワールドカップ前の約束を守ったため、彼の顔のタトゥーを入れると明かした。
彼の肌に刻まれた約束
大会前、ククレラはカデナ・コペの番組で「優勝したらルイス・デ・ラ・フエンテ監督の顔のタトゥーを入れる」と語った。
スペインが日曜、アルゼンチンに1－0で勝利し、試合終了のホイッスルが鳴ると、首に優勝メダルを掛けたレアル・マドリードの新加入DFはすぐにSNSに「タトゥーアーティストの方、いらっしゃいますか？」と投稿し、施術を担当するアーティスト探しを始めた。
- AFP
タトゥーの位置選びの悩み
約束は果たすと決めているが、このスペイン人サイドバックはタトゥーを入れる場所など実務面でまだ迷いがあると明かした。
「まだわからない。どこに入れるか考えなきゃいけない」とククレラはミックスゾーンで『マルカ』紙に語った。「みんなに聞かれるだろうから、目立つ場所である必要はないけど、まあいいか。これから長い道のりが待っていると思う。みんなからアイデアをもらえたらいいな。よく考えてから、実行に移すつもりだ」
デ・ラ・フエンテ監督もW杯優勝後の祝賀会でこの話題に触れ、選手たちを止めようとはせず、「約束は守るべきだ。私もそれほど醜くない」と語った。
世界的な成功で批判を乗り越える
タトゥー騒動はさておき、ククレラはこの喜びを機に、苦難を乗り越えてきた道のりを振り返った。「とても誇らしく、幸せだ。ここに至るまでは簡単ではなかった。選手生活、特に10代や若い頃は厳しく、決断を迫られることもある。 『実力が足りない』『成功は無理だ』と言われることもある」と左サイドバックは明かした。「そう言った人たちにも、時間を割いてくれたことに感謝している。支えてくれたすべての人にも感謝している。私たちは頑固に、決して諦めず努力し続けてきた。そして今日、ここに立てる報酬を得たのだ。」
- Getty Images Sport
スペイン代表にとって忘れられない夏
2か月近く共に過ごしたことで、選手たちには揺るぎない絆が生まれた。ククレラは、それがアルゼンチン戦勝利の鍵だと強調する。
「この夏は楽ではなかったが、とても嬉しい。長い道のりだった。一緒に過ごしてきた仲間と、今こそ祝う時だ。目標を持ってここへ来た。合宿で50日近くを過ごした。今こそ祝って、一緒に過ごし、思い出を語り合う時だ」と彼は語った。
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