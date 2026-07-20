マルク・ククレジャは、スペイン代表の英雄ルイス・デ・ラ・フエンテがワールドカップ前の約束を守ったため、彼の顔のタトゥーを入れると明かした。

大会前、ククレラはカデナ・コペの番組で「優勝したらルイス・デ・ラ・フエンテ監督の顔のタトゥーを入れる」と語った。

スペインが日曜、アルゼンチンに1－0で勝利し、試合終了のホイッスルが鳴ると、首に優勝メダルを掛けたレアル・マドリードの新加入DFはすぐにSNSに「タトゥーアーティストの方、いらっしゃいますか？」と投稿し、施術を担当するアーティスト探しを始めた。