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マルク・ククレジャが移籍に前向きと報じられ、チェルシーが動揺。バルセロナとレアル・マドリードがオファーを検討。
スペインのライバルクラブがチェルシーのDFへの関心を強めている
報道によると、ククレラの去就が不透明で、チェルシーの今夏の計画が混乱している。西ロンドンでのスタートは苦戦したが、このスペイン代表はブルーズの不可欠な戦力となり、チームで最も安定した選手の一人だ。
この1年の好調とEURO2024での活躍が評価され、スペインの2強が興味を示している。英『ザ・アスレティック』は、同DFが今夏「移籍に前向き」と伝えた。バルセロナはラ・マシア育ちの彼を復帰させたい一方、レアル・マドリードも左SB補強の選択肢として検討中だ。
- AFP
スペインへの復帰の可能性
報道によると、バルセロナはククレラをアレハンドロ・バルデのライバル候補と見ており、彼がクラブの下部組織出身であることから復帰は自然な流れとされている。レアル・マドリードも状況を注視し、代替案も検討しながら彼の汎用性と運動量を評価している。
さらにアトレティコ・マドリードも強い関心を示しており、スポーツディレクターのマテウ・アレマニがすでにクラブに接触。放出が不要なため、獲得レースで最も有利だ。
チェルシーは主力選手について難しい決断を迫られている。
ククレラの復活は彼の評価を大きく変えた。ブライトンからの移籍後は批判を受けたが、今ではチェルシーの頼れるレギュラーとしてサポーターにも愛されている。
その成長は他クラブの関心を呼び込んだ。バルセロナとの長年のつながりが背景にある一方、レアル・マドリードの関心は過去12カ月のパフォーマンスが極めて高く評価されていることを示している。
チェルシーは彼を防壁の要と見ており、ボール保持時の技術と落ち着きは、新監督シャビ・アロンソの戦術にもフィットする。
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移籍市場の動向が、チェルシーの夏の行方を左右する可能性がある
ポイントは、スペインからの関心が正式オファーに発展するかだ。バルセロナは交渉前に財政問題を解決する必要があり、レアル・マドリードの計画は他DFの獲得状況に左右される。
チェルシーは放出に難色を示し、特に彼がスペイン代表としてワールドカップで活躍すれば高額な移籍金を求めるだろう。それでも市場が進むにつれ、金額次第でクラブの決断が試される。