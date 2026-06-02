報道によると、バルセロナはククレラをアレハンドロ・バルデのライバル候補と見ており、彼がクラブの下部組織出身であることから復帰は自然な流れとされている。レアル・マドリードも状況を注視し、代替案も検討しながら彼の汎用性と運動量を評価している。

さらにアトレティコ・マドリードも強い関心を示しており、スポーツディレクターのマテウ・アレマニがすでにクラブに接触。放出が不要なため、獲得レースで最も有利だ。