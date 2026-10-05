マルクス・テュラムは、フランス代表での最初の公式戦に向けてジダンの招集メンバーに入らなかった。技術的な判断によるもので、本人はローマ戦後にこうコメントしている。「そういう選択だし、僕たちはそれを尊重しなければならない。新しい監督が来て、新しい顔ぶれを見たかったんだと思う。僕は引き続き努力を続けて、インテルでやっていることを続けなければならない。そして、また代表に戻れることを願っている」とDAZNに語った。



