「僕はガラタサライの選手、ラファエル・レオンだ」。ミラノの高級街、モンテナポレオーネ通りで呼び止められたマルクス・テュラムは、その場を立ち去るために風変わりな方法を見つけた。セルフィーを求められ、「誰なのか」と聞かれると、インテルのフランス人FWは、自身を元ミランで現在はガラタサライに所属するポルトガル人FWラファエル・レオンと偽って答えた。その後は、まるでそれが世界で最も普通のことかのように、電動キックボードで走り去っていった。動画はこちら。
Calciomercato
翻訳者：
マルクス・テュラム、ファンから逃れるためミランの元選手を装う「僕はガラタサライの選手、ラファエル・レオンだ」。そして電動キックボードで去った
フランス代表から外れる
マルクス・テュラムは、フランス代表での最初の公式戦に向けてジダンの招集メンバーに入らなかった。技術的な判断によるもので、本人はローマ戦後にこうコメントしている。「そういう選択だし、僕たちはそれを尊重しなければならない。新しい監督が来て、新しい顔ぶれを見たかったんだと思う。僕は引き続き努力を続けて、インテルでやっていることを続けなければならない。そして、また代表に戻れることを願っている」とDAZNに語った。
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