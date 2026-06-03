Getty Images
翻訳者：
マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンの次なる移籍先は？ ジローナへのレンタル移籍を経て、バルセロナのGKがスペインを離れる衝撃的な移籍に近づいている。
バルセロナ、ベテランGKの放出に向け準備を進める
ジローナへの不本意なレンタル移籍からバルセロナに戻ったテル・ステゲンだが、スペインでのキャリアは終わりに近づいている。
『ディアリオ・スポルト』によると、バルセロナは34歳の彼が将来構想にないことを明言。ハンス・フリック監督は今季前半、好調なジョアン・ガルシアを起用した。テル・ステゲンは2014年7月にボルシア・メンヒェングラートバッハから加入し、423試合に出場、キャプテンも務めた。
クラブは給与総額を減らすため、彼の完全移籍を急いでおり、輝かしい時代は幕を閉じようとしている。
- Getty Images
ジローナへのレンタル移籍は悲劇的な結末を迎えた
1月にレンタル移籍したこのGKは、ジローナで2試合しか出場せず、ハムストリングの負傷でシーズンを終えた。ワールドカップの夢も消え、チームの降格にもつながった。ドイツ代表のナーゲルスマン監督は「テル・ステゲンの状況は悲劇的だ。次は彼の番だった」と語った。
ジローナ時代の監督ミシェルも「マルクの状況は残念だ。彼が来られるとは考えられず、我々が彼を楽しめたのはわずか2週間だった」と語った。
6月30日にレンタル移籍期間が正式に終了し、テル・ステゲンには大きな岐路が待ち受ける。
アヤックスが移籍先の有力候補に浮上
オランダから救いの手が差し伸べられた。アヤックスが彼の獲得に具体的な関心を示していると報じられている。アムステルダムの名門クラブは最近ミシェルを監督に任命しており、彼は再会を強く推し進めている。テル・ステゲンはバルセロナでリーグ優勝7回、コパ・デル・レイ6回、2015年のチャンピオンズリーグを含む20の主要タイトルを獲得するなど、圧倒的な実績を誇る。
ミシェル監督はこの経験値を高く評価している。一方でアヤックスは、ヤン・ゾマー、マーク・フレッケンといった代替候補も監視し、ダニ・セバロスにも関心を示している。
- Getty Images Sport
このドイツのスターの今後はどうなるのか？
テル・ステゲンはいま、進路を早く決めなければならない。バルセロナとの契約は2028年まであるが、残っても今シーズンはベンチが確実だ。ミシェル監督から主力としての起用を打診されており、市場価値400万ユーロとされるベテランは、数週間以内にスペインからの移籍交渉を進め、プレシーズン前にアムステルダムで新挑戦に臨む見込みだ。