マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンの次なる移籍先は？ ジローナへのレンタル移籍を経て、バルセロナのGKがスペインを離れる衝撃的な移籍に近づいている。

1月にレンタル移籍したこのGKは、ジローナで2試合しか出場せず、ハムストリングの負傷でシーズンを終えた。ワールドカップの夢も消え、チームの降格にもつながった。ドイツ代表のナーゲルスマン監督は「テル・ステゲンの状況は悲劇的だ。次は彼の番だった」と語った。

ジローナ時代の監督ミシェルも「マルクの状況は残念だ。彼が来られるとは考えられず、我々が彼を楽しめたのはわずか2週間だった」と語った。

6月30日にレンタル移籍期間が正式に終了し、テル・ステゲンには大きな岐路が待ち受ける。