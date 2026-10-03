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マルキーニョス、インド戦を「絶好の機会」と位置づけ ワールドカップでの失望を受け再建を目指すブラジルへ
ブラジル代表が大会後の回復サイクルを開始
マルキーニョスは、土曜日に行われるインドとの親善試合を、失望に終わった2026年ワールドカップのラウンド16敗退を受けて新たなサイクルに乗り出す前に、重要な経験を積む絶好の機会と捉えている。この試合は、ブラジルにとって同大会後3試合目となる一戦で、オーストラリアとの2連戦では1-1の引き分けと4-2の勝利を収めている。32歳の同選手は、ブラジル代表が再び世界最高峰のレベルでの地位確立を目指す中、地元サポーターの並外れた熱狂が士気を高めるうえで極めて重要だと考えている。
- Getty Images Sport
DF、広大な亜大陸からの絶大な支持を受け入れる
『NDTV』が伝えた試合前会見で、パリ・サンジェルマンのDFマルキーニョスは、地元ファンからの温かい歓迎がチーム全体にとって重要な心理的後押しになっていると述べた。
練習やスタジアムのポジティブな雰囲気を強調した主将は、次のように語った。「インドのような国に来ることは素晴らしい機会だ。素晴らしい試合をし、もちろん勝つための絶好の機会でもある。私は長くこのチームの一員としてやってきたが、新しい選手たちにとっても、練習でも試合中でも、この歓迎を受けることは重要だ。チームが良い結果を出し、ワールドカップ後もブラジルがトップにとどまるための大きなモチベーションになる」
また、ブラジル代表の世界的な支持基盤の大きさにも触れたマルキーニョスは、こう付け加えた。「これほど大きなサポートがある中でインドにいられるのは、またとない機会だ。非常に大きなモチベーションになる。ブラジル国外では、インドはおそらくチーム全体にとって最大級の支持基盤を持つ国の一つだ。だからこそ、ここにいられることは私たち全員にとって喜びだ」
ベテランが相手主将の節目を祝福
ブラジルは、今年6試合を戦ってきた次戦の相手の成長ぶりを注意深く見守っており、インド代表のキャプテンでGKのグルプリート・シン・サンドゥの実績にも大きな敬意を示している。
グルプリートが代表通算90キャップ目を迎えようとしているこの節目の重要性を認めたマルキーニョスは、次のように語った。「インドは今年、およそ6試合を戦っている。勝利がなかった試合であっても、それぞれに物語があり、重要な瞬間がある。ブラジルは当然、試合で最高の結果を得るためにインド代表を綿密に分析してきた。相手のGKグルプリートにとってはこれが90試合目であり、本当に印象的だ。インドの選手たちに私がアドバイスをする必要はないと思う。彼らは非常にプロフェッショナルだ。これはインド代表とブラジル代表の両方にとって共通の夢である。最終的には、両チームは同じ考えを持っている」
元ローマのセンターバックでもある同選手はまた、ファンからの愛情や外部からのプレッシャーを、ピッチ上での前向きな勢いへと変えていくチームの決意を強調した。コルカタで予定される一戦を見据え、マルキーニョスはさらにこう続けた。「このプレッシャーはモチベーションとして使わなければならないと思う。明日の自分たちの試合への後押しとして使わなければならない。こうした愛情や温かさを受け取っている以上、それを自分たちにとっての力に変えなければならない」
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南米の強豪勢がツアーを締めくくる
ソルトレイク・スタジアムでのこの一戦は、このインターナショナルウインドーにおけるブラジルの親善試合シリーズの締めくくりとなる。アンチェロッティ監督率いるチームが再び集結するのは11月で、シンガポールのカランへ遠征し、日本と開催国シンガポールとの2連戦に臨む。一方、ブルータイガースはすぐに次戦へ意識を切り替え、10月6日に同会場で南米サッカー連盟のもう一つの強豪ウルグアイを迎える。
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