ブラジルは、今年6試合を戦ってきた次戦の相手の成長ぶりを注意深く見守っており、インド代表のキャプテンでGKのグルプリート・シン・サンドゥの実績にも大きな敬意を示している。

グルプリートが代表通算90キャップ目を迎えようとしているこの節目の重要性を認めたマルキーニョスは、次のように語った。「インドは今年、およそ6試合を戦っている。勝利がなかった試合であっても、それぞれに物語があり、重要な瞬間がある。ブラジルは当然、試合で最高の結果を得るためにインド代表を綿密に分析してきた。相手のGKグルプリートにとってはこれが90試合目であり、本当に印象的だ。インドの選手たちに私がアドバイスをする必要はないと思う。彼らは非常にプロフェッショナルだ。これはインド代表とブラジル代表の両方にとって共通の夢である。最終的には、両チームは同じ考えを持っている」

元ローマのセンターバックでもある同選手はまた、ファンからの愛情や外部からのプレッシャーを、ピッチ上での前向きな勢いへと変えていくチームの決意を強調した。コルカタで予定される一戦を見据え、マルキーニョスはさらにこう続けた。「このプレッシャーはモチベーションとして使わなければならないと思う。明日の自分たちの試合への後押しとして使わなければならない。こうした愛情や温かさを受け取っている以上、それを自分たちにとっての力に変えなければならない」