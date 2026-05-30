マルキーニョスは、チャンピオンズリーグ決勝でアーセナルのセットプレーの脅威に対処するため、PSGのチームメイトたちに「万全の準備をしておく」よう警告した。

欧州王者の座を守るための意気込みを問われたマルキーニョスは冒頭、こう語った。「一度チャンピオンズリーグを制し、その栄冠を味わえば、またあの瞬間が欲しくなる。

「決勝後のロッカールームの感動は今でも鮮明だ。もっと欲張らなければ、モチベーションを保たなければいけない。遠くから車を走らせてくれるファン、私の父も友人と一緒に来てくれる。その期待に応えるため、今年の野心は昨年以上だ。」

ブラジル人センターバックは、12か月前と同じ集中力と意欲で決勝に臨むと強調した。「感覚もモチベーションも同じだ。経験済みでも、我々は人間だ。重要な試合で周囲は騒がしい。

昨季は試合を巡る状況やプレッシャーをうまくコントロールしようとした。何も変えるつもりはない。これまで通り取り組み、昨年と同じモチベーションを維持する」