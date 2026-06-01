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マルキーニョスは、チャンピオンズリーグ決勝でアーセナルがPSGに敗れた際、同郷ブラジル人ガブリエルが決勝PKを失敗したのを見て抱きしめた理由を説明した。
格別のひととき
プスカシュ・アリーナで行われたPSG対アーセナルのPK戦後、両チームの感情は明暗を分けた。
2連覇を決めたPSGの選手たちが喜びを爆発させる中、キャプテンのマルキーニョスは倒れ込んだアーセナルDFガブリエルのもとへ。長い抱擁を交わした。
この行動は見逃されず、アーセナル主将のマルティン・オデゴールも「彼は真の紳士だ。両チームの立場でこうした瞬間を経験してきた。彼の人間性と選手としての在り方に敬意を表する」と称えた。
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12ヤードの共有トラウマ
トロフィー授与式後、マルキーニョスは記者団に、自身の行動は過去の経験から来たと語った。32歳の彼は2022年ワールドカップ準々決勝クロアチア戦でブラジル代表としてPKを失敗したが、ガブリエルが苦戦する姿を見てその記憶が鮮明に蘇ったという。
「彼がPKを外した瞬間、前回ワールドカップのクロアチア戦で外し、チームを敗退させた自分の気持ちが蘇った」とマルキーニョスは語った。
「彼にとってはとてもつらい瞬間で、大きな責任を感じていた。私も経験があるので、選手としてどれほどつらいか分かる。立ち直るには強い精神力が必要で、それがどれほど難しいかも知っている。ガブリエルはこのタイトルを強く欲しがり、外せば自分の夢が消え、私たちが優勝するというプレッシャーを抱えていた」
ガブリエルの素晴らしいシーズンを振り返る
マルキーニョスは、今シーズン通じてガブリエルが示した貢献をサッカー界に再認識させたいと考えていた。アーセナルのディフェンダーは、ウィリアム・サリバとともにリーグ屈指の堅守を築き、チームに22年ぶりとなるプレミアリーグ優勝をもたらした。
マルキーニョスは、エリート選手としての地位を確立した選手を、たった一回のミスで評価すべきではないと断言した。
「私も同じ経験をしたので、その辛さは分かる。だが彼は立ち直れると伝えた」とマルキーニョスは続けた。 「彼はアーセナルで素晴らしいシーズンを送り、世界最高クラスのDFであることを証明した。あの敗戦の責任を彼一人に負わせるべきではない。だから祝賀の合間に彼を抱きしめ、励ましたかった」
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ワールドカップに注目
この2人のディフェンダーの絆は、今後数週間でさらに重要になる。両選手とも2026年ワールドカップのブラジル代表に選ばれ、大会ではセンターバックのコンビとして先発が期待されている。マルキーニョスは、今夏北米で開催される大会で6度目の優勝を目指すセレソンにとって、ガブリエルが最高のコンディションで臨むことが不可欠だと強調した。
「代表でもワールドカップでも彼は必要だ」とマルキーニョスは語り、こう続けた。「抱きしめて、私たちの思いと今シーズンの活躍を称えたかった」