マルキーニョスは、チャンピオンズリーグ決勝でアーセナルがPSGに敗れた際、同郷ブラジル人ガブリエルが決勝PKを失敗したのを見て抱きしめた理由を説明した。

プスカシュ・アリーナで行われたPSG対アーセナルのPK戦後、両チームの感情は明暗を分けた。

2連覇を決めたPSGの選手たちが喜びを爆発させる中、キャプテンのマルキーニョスは倒れ込んだアーセナルDFガブリエルのもとへ。長い抱擁を交わした。

この行動は見逃されず、アーセナル主将のマルティン・オデゴールも「彼は真の紳士だ。両チームの立場でこうした瞬間を経験してきた。彼の人間性と選手としての在り方に敬意を表する」と称えた。