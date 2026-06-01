プスカシュ・アリーナで行われたPSG対アーセナルのPK戦後、両チームの感情は明暗を分けた。

2連覇を決めたPSGの選手たちが喜びを爆発させる中、キャプテンのマルキーニョスは倒れ込んだアーセナルDFガブリエルのもとへ。長く抱きしめた。ガブリエルはPKをクロスバー上に外し、チームにトロフィーを譲っていた。

この行動は見逃されず、アーセナル主将のマルティン・オデゴールも「彼は真の紳士だ。両チームの立場でこの瞬間を経験してきた経験値の高い選手に、心から敬意を表する」と称えた。