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マルキーニョスは、チャンピオンズリーグ決勝でアーセナルがPSGに敗れた際、同郷ブラジル人ガブリエルが決勝PKを失敗したのを見て抱きしめた理由を語った。
格別のひととき
プスカシュ・アリーナで行われたPSG対アーセナルのPK戦後、両チームの感情は明暗を分けた。
2連覇を決めたPSGの選手たちが喜びを爆発させる中、キャプテンのマルキーニョスは倒れ込んだアーセナルDFガブリエルのもとへ。長く抱きしめた。ガブリエルはPKをクロスバー上に外し、チームにトロフィーを譲っていた。
この行動は見逃されず、アーセナル主将のマルティン・オデゴールも「彼は真の紳士だ。両チームの立場でこの瞬間を経験してきた経験値の高い選手に、心から敬意を表する」と称えた。
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12ヤードの共有トラウマ
トロフィー授与式後、マルキーニョスは記者団に、自身の行動は過去の経験から来たと語った。32歳の彼は2022年ワールドカップ準々決勝クロアチア戦でブラジル代表としてPKを失敗したが、ガブリエルが苦戦する姿を見てその記憶が鮮明に蘇ったという。
「彼がPKを外した瞬間、前回ワールドカップのクロアチア戦で外し、チームを敗退させた自分の気持ちが蘇った」とマルキーニョスは語った。
「彼にとってはとてもつらい瞬間で、大きな責任を感じていた。私も経験があるので、選手としてどれほどつらいか分かる。立ち直るには強い精神力が必要で、それがどれほど難しいかも知っている。ガブリエルはこのタイトルを強く欲しがり、外せば自分の夢が消え、私たちが優勝するというプレッシャーを抱えていた」
ガブリエルの素晴らしいシーズンを振り返る
マルキーニョスは、今シーズン通じてガブリエルが示した貢献をサッカー界に再認識させたいと考えていた。アーセナルのディフェンダーは、ウィリアム・サリバとともにリーグ屈指の堅守を築き、チームに22年ぶりとなるプレミアリーグ優勝をもたらした。
マルキーニョスは、1つのプレーだけでエリート選手としての評価を覆すべきではないと断固として主張した。
「私も同じ経験をしたので、その辛さは分かる。だが彼は立ち直れると伝えた」とマルキーニョスは続けた。 「彼はアーセナルで素晴らしいシーズンを送り、世界最高峰のディフェンダーであることを証明した。あの敗戦の責任を彼一人に負わせるべきではない。だから祝賀のひとときを少し割り当て、彼を抱きしめ、健闘を称えたかった」
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ワールドカップに注目
この2人のディフェンダーの絆は、今後数週間でさらに重要になる。両選手とも2026年ワールドカップのブラジル代表に選ばれ、大会ではセンターバックのコンビとして先発が期待されている。マルキーニョスは、今夏北米で開催される大会で6度目の優勝を目指すため、ガブリエルが最高のコンディションで臨む必要があると強調した。
「代表でもワールドカップでも彼は必要だ」と締めくくり、「抱きしめて感謝を伝え、今シーズンの活躍を称えたかった」と語った。