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Adhe Makayasa

翻訳者：

マルキーニョスがPSGの選手たちに警告、ルイス・エンリケ監督はチャンピオンズリーグ開幕戦を前に大物選手の除外も「恐れていない」と示す

マルキーニョス
ルイス・エンリケ
パリ・サンジェルマン 対 スロヴァン・ブラチスラヴァ
パリ・サンジェルマン
スロヴァン・ブラチスラヴァ
チャンピオンズ リーグ
リーグ・アン

パリ・サンジェルマンの主将マルキーニョスがチームメートに明確なメッセージを送った。成績不振のスター選手については、ルイス・エンリケ監督が起用をためらわないことはないと強調している。現欧州王者は、水曜夜にスロヴァン・ブラチスラヴァとの一戦でタイトル防衛をスタートさせる予定で、その中でこの警告が発せられた。

  • 王者がタイトル防衛を開始

    PSGは水曜夜、パルク・デ・プランスでヤヤ・トゥーレ率いるブラチスラバを迎え、リーグフェーズの戦いをスタートさせる。昨季のアーセナル戦でPK戦の末に勝利し、連覇を果たして今大会に臨むフランスの強豪は、欧州の舞台で力強いスタートを切ることを目指している。この一戦は、2026-27シーズンのリーグ・アン開幕3試合を未勝利で終えたエンリケ監督のチームにとって、重要な息継ぎの場となる。

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    主将が全面的な献身を要求

    マルキーニョスは、スペイン人指揮官の下では、すべてのメンバーが練習で絶対的な献身を示さなければ、構想外となる可能性があることを明確にした。大陸大会初戦を前に、その指揮官の妥協なき基準について説明したブラジル人センターバックは、次のように語った。「彼は今季だけ厳しい決断をしているわけではない。彼には彼自身のマネジメントのやり方がある。メンバーに入るには、グループ全体が練習で100％を出さなければならない。それが彼の求めることだ。

    「選手が毎日、自分を限界まで追い込むかどうかは自分次第だ。全員がグループ内の居場所を勝ち取るために努力しなければならない。時にはメンバーから外される選手もいる。それはつらいことだが、誰もが理解している。これがフットボールであり、そういうものだ。ここまで彼は非常に良いマネジメントをしてきたし、それは機能している。彼には彼の哲学があり、必要な時に厳しい決断を下すことを恐れない」

  • エンリケ、気の緩みを警戒

    エンリケ監督はチャンピオンズリーグでの監督キャリアを通じて勝率63％という傑出した数字を誇っており、同大会で少なくとも50試合を指揮した監督の中では最高の割合となっている。スロバキアからの来訪チームを相手に、選手たちへ鋭さを保つよう求めた経験豊富な指揮官は、次のように強調した。「これは最も厳しい大会だ。優勝できるチームはどれだけある？ 6、8、5チームだ。その差は非常に小さい。我々は非常に良いスタートを目指している。一見すると簡単な試合を戦うことになるが、簡単な試合などない。集中を保たなければならない」

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    フランスの名門が復活を見据える

    歴史はPSGに大きく味方している。1967年以降、本拠地で欧州初戦を迎えた前回王者は、直近35チームで開幕戦に敗れていない。厳しい秋の日程を前にチームの士気を高めるためにも、圧倒的なパフォーマンスが不可欠とみられている。アンリケ監督は、国内での戦いを立て直し、リーグ・アンで続く未勝利を止めるためにも、早急に安定感と粘り強さをチームに植え付けなければならない。

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