マルキーニョスは、スペイン人指揮官の下では、すべてのメンバーが練習で絶対的な献身を示さなければ、構想外となる可能性があることを明確にした。大陸大会初戦を前に、その指揮官の妥協なき基準について説明したブラジル人センターバックは、次のように語った。「彼は今季だけ厳しい決断をしているわけではない。彼には彼自身のマネジメントのやり方がある。メンバーに入るには、グループ全体が練習で100％を出さなければならない。それが彼の求めることだ。

「選手が毎日、自分を限界まで追い込むかどうかは自分次第だ。全員がグループ内の居場所を勝ち取るために努力しなければならない。時にはメンバーから外される選手もいる。それはつらいことだが、誰もが理解している。これがフットボールであり、そういうものだ。ここまで彼は非常に良いマネジメントをしてきたし、それは機能している。彼には彼の哲学があり、必要な時に厳しい決断を下すことを恐れない」