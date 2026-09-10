『Corriere dello Sport』のYouTube企画「Se fossi tu」の最初のゲストは、クラウディオ・マルキージオだ。元ユヴェントスMFは、さまざまなテーマについて語る中で、現在のユヴェントスにも言及した。





ユーヴェの攻撃陣：「どう並べるかって？ 私なら左サイドにコロ・ムアニを置く。彼のスピードと推進力を生かすためだ。中央には、その高さと技術を持つヴォルテマーデ、右にはコンセイソンを置く。ミラン戦ではポストに当てていたし、今は良い状態にある」





コロ・ムアニについて：「とても強く再獲得を望まれていた選手だし、殻を破って継続性を見せてくれることを願っている」





システムと相次ぐ負傷について：「スパレッティが解決策を見つけるはずだ。もちろん、4-2-3-1でダブルボランチを採用してプレーするのは、ユヴェントスにいる選手たちにとってそう簡単ではない。コープマイネルスをボランチで使うのは、私はあまりしっくりこない。もっと前でプレーさせたい。マッケニーもボランチではない」





移籍市場について：「フリーの選手を獲るかって？ 簡単ではない。どんな状況の選手が来るのか、そのフリーの選手がどんなコンディションにあるのか、どんな準備をしてきたのか分からないからね」



