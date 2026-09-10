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ライブ
Claudio MarchisioGetty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

マルキージオ「私ならユヴェントスの攻撃陣をこうプレーさせる。ヴラホヴィッチはミスをしたし、ガッティはもっと出場機会に値する」

ユヴェントス

元ユヴェントスのMFが、スパレッティ率いるイタリア代表の問題点について自身の見解を語った。

『Corriere dello Sport』のYouTube企画「Se fossi tu」の最初のゲストは、クラウディオ・マルキージオだ。元ユヴェントスMFは、さまざまなテーマについて語る中で、現在のユヴェントスにも言及した。


ユーヴェの攻撃陣：「どう並べるかって？　私なら左サイドにコロ・ムアニを置く。彼のスピードと推進力を生かすためだ。中央には、その高さと技術を持つヴォルテマーデ、右にはコンセイソンを置く。ミラン戦ではポストに当てていたし、今は良い状態にある」


コロ・ムアニについて：「とても強く再獲得を望まれていた選手だし、殻を破って継続性を見せてくれることを願っている」


システムと相次ぐ負傷について：「スパレッティが解決策を見つけるはずだ。もちろん、4-2-3-1でダブルボランチを採用してプレーするのは、ユヴェントスにいる選手たちにとってそう簡単ではない。コープマイネルスをボランチで使うのは、私はあまりしっくりこない。もっと前でプレーさせたい。マッケニーもボランチではない」


移籍市場について：「フリーの選手を獲るかって？　簡単ではない。どんな状況の選手が来るのか、そのフリーの選手がどんなコンディションにあるのか、どんな準備をしてきたのか分からないからね」


  • ガッティについて「もっとローテーションの中で出場機会を与えられてしかるべきだ。ミラン戦で得点した時、自分が彼の立場ならすぐにボールを拾ってセンターサークルに運んでいたと思う。ただ、あの瞬間の感情的な部分は理解できる」


    目標について：「ユヴェントスの目標は常に勝つことでなければならない。『最後まで』というのはまさにそのことであり、可能な限り勝ち進んでいかなければならない」


    移籍市場について：「中盤については、1月に何かをしなければならない。コンセイソン？ 自分が彼ならすぐに契約を延長する。自分の夢は常にユヴェントスでプレーすることだからだ」


    ヴラホヴィッチについて：「自分が彼の立場なら、この状況を違った形で対処していたと思う。彼に多くを与えたユヴェントスとの関係改善を試みていたはずだ。ユヴェントスに残るためなら、より高い給与を諦めていた。それに加えて、彼はチャンピオンズリーグを戦わないチームに行った」


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