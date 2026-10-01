クラウディオ・マルキジオは、ユヴェントスの元選手で、現在はテレビ解説者、そして代理人でもある。その顧客の中には、ユヴェントスの下部組織に所属する2009年生まれの逸材、デスティニー・エリモガレも含まれている。ガゼッタ・デッロ・スポルトの取材に応じたマルキジオは、彼について次のように語った。「デビューに値する選手だし、それを決めるのはスパレッティだ。実現することを願っている。彼はいい青年で、大きな可能性を持っているし、その年齢の頃の私よりも先を行っている。 海外でも多くのクラブが彼を追っているが、彼の夢はユヴェントスなんだ」



