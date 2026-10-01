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ライブ
Claudio MarchisioGetty Images
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

マルキージオ「エリモガーレには海外から多くのクラブが注目しているが、彼の夢はユベントスだ。カヨデ？　ビッグになって戻ってくるかもしれない」

ユヴェントス
マイケル・カヨデ
クラウディオ・マルキジオ
D. Elimoghale

元MFが、ユヴェントスの下部組織が生んだ新星（代理人として担当する選手）と、代表デビューを成功させたサイドバックについて語った。

クラウディオ・マルキジオは、ユヴェントスの元選手で、現在はテレビ解説者、そして代理人でもある。その顧客の中には、ユヴェントスの下部組織に所属する2009年生まれの逸材、デスティニー・エリモガレも含まれている。ガゼッタ・デッロ・スポルトの取材に応じたマルキジオは、彼について次のように語った。「デビューに値する選手だし、それを決めるのはスパレッティだ。実現することを願っている。彼はいい青年で、大きな可能性を持っているし、その年齢の頃の私よりも先を行っている。 海外でも多くのクラブが彼を追っているが、彼の夢はユヴェントスなんだ


  • カヨデについて

    その後、マルキージオはマイケル・カヨデについても語った（彼の顧客ではない）。2004年生まれのカヨデは、幼い頃にユヴェントスから見切りをつけられ、その後ゴッツァーノとフィオレンティーナを経て、今では代表入りを果たし、プレミアリーグのブレントフォードでもプレーしている。「子どもの頃にユヴェントスから外されたカヨデ？ トップにたどり着く道は人それぞれだし、そういうこともある。ひょっとしたらカヨデはビッグネームとしてユヴェントスに戻るかもしれない


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