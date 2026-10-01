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ライブ
Woltemade JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

マルキージオ「ヴォルテマーデがイブラヒモヴィッチのよう？ そうは思わない。軽すぎる」

ユヴェントス
ニック・ヴォルテマーデ
セリエ A

ユベントスの元MFが、ドイツ人選手と元スウェーデン人ストライカーの比較について自身の見解を語った。

クラウディオ・マルキージオは1986年生まれで、2008年から2018年にかけてユヴェントスで389試合に出場し37ゴールを記録。『ガゼッタ・デロ・スポルト』のインタビューでユヴェントスについて語った。


コンテ復帰の可能性について：「アントニオへのノスタルジーは、僕自身もとても強い絆を感じている相手だけに、ずっとあったし、これからもずっとある。アッレグリの時代もそうだったし、その後の数年間もそうだった。ユーヴェにとってコンテはコンテなんだ」


スパレッティについて：「継続性が必要だから、僕は今でもスパレッティを信頼している。ユルディズの負傷をはじめ、ケガは重かった。でもユヴェントスは決して言い訳を探してはいけない。クリスマスの中断明けからは上位争いができることを期待している」


コロ・ムアニについて：「コロ・ムアニのブームに乗ったのかって？ もちろん乗ったよ。でもコロは生粋の点取り屋ではない。コンセイソン、ニコ、マッケニーとともに、スパレッティが別の形でゴールを見つけられるようにしなければならない」


ドウグラス・ルイスについて： 「新しいドウグラス・ルイスだ。技術に疑いの余地がなかったのは2年前も同じだったが、今は別人だ。しかも、特にゴールという点で、さらに多くをもたらせると確信している」


ヴォルテマーデについて：「イブラヒモビッチのようかって？ 最大限の敬意はあるが、そうは思わない。イブラはイブラだ。ヴォルテマーデには技術もフィジカルもある。でも軽さがあるように見える」

  • ヨーロッパリーグについて：「ヨーロッパリーグでは主役として戦ってほしい。ユヴェントスはあらゆる大会で優勝を目指さなければならないし、このカップ戦を軽視してはいけない。ヨーロッパの舞台でトロフィーを掲げてから30年になる。もう十分だろう？」


    新たな増資について：「アニェッリ家、エルカーン家とユヴェントスの結びつきが唯一無二であることの証明だ。重要なシグナルだよ。100年以上の歴史の中で、またひとつ加わった。ユヴェントスのようなオーナーを持つクラブは、ユヴェントスしかない」


    移籍市場について：「トナーリに来てほしかったが、もはや不可能だ。もしかするとフラッテージが再び候補になるかもしれないね。私はゴールを奪う癖のあるMFに目がないんだ」

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