クラウディオ・マルキージオは1986年生まれで、2008年から2018年にかけてユヴェントスで389試合に出場し37ゴールを記録。『ガゼッタ・デロ・スポルト』のインタビューでユヴェントスについて語った。





コンテ復帰の可能性について：「アントニオへのノスタルジーは、僕自身もとても強い絆を感じている相手だけに、ずっとあったし、これからもずっとある。アッレグリの時代もそうだったし、その後の数年間もそうだった。ユーヴェにとってコンテはコンテなんだ」





スパレッティについて：「継続性が必要だから、僕は今でもスパレッティを信頼している。ユルディズの負傷をはじめ、ケガは重かった。でもユヴェントスは決して言い訳を探してはいけない。クリスマスの中断明けからは上位争いができることを期待している」





コロ・ムアニについて：「コロ・ムアニのブームに乗ったのかって？ もちろん乗ったよ。でもコロは生粋の点取り屋ではない。コンセイソン、ニコ、マッケニーとともに、スパレッティが別の形でゴールを見つけられるようにしなければならない」





ドウグラス・ルイスについて： 「新しいドウグラス・ルイスだ。技術に疑いの余地がなかったのは2年前も同じだったが、今は別人だ。しかも、特にゴールという点で、さらに多くをもたらせると確信している」





ヴォルテマーデについて：「イブラヒモビッチのようかって？ 最大限の敬意はあるが、そうは思わない。イブラはイブラだ。ヴォルテマーデには技術もフィジカルもある。でも軽さがあるように見える」