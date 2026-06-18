わずか45分間、ミカエル・オリゼはセネガルの守備を翻弄し、フランス代表を覚醒させた。マネをかわし「ブルー」の先制点をアシスト。圧巻のプレーでディディエ・デシャン率いる代表の注目株となった。 2得点を挙げたキリアン・ムバッペよりも注目されている。将来、ムバッペがオリゼと同じチームでプレーする可能性はあるが、そのときは別のユニフォームを着ているだろう。『マルカ』紙によると、レアル・マドリードは今夏の補強の仕上げとしてバイエルン・ミュンヘンの天才獲得をまだ諦めていないという。
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マルカ紙によると、レアル・マドリードはマイケル・オリゼ獲得へ2億2000万ユーロの大型オファーを用意している。
バイエルンが堅守を見せる
再選を目指したフロレンティーノ・ペレスは、ライバル候補エンリケ・リケルメを退けるため、欧州のスター選手に1億5000万ユーロのオファーを約束した。 手がかりから、その選手はドイツのブンデスリーガ王者所属と判明。だがクラブ幹部は即座に交渉反対を表明した。今季52試合で22ゴール31アシストを記録する選手には、150億円でも不足との判断だ。
フロレンティーノは「ギャラクティコ級」の補強を狙っている
マルカ紙によると、フロレンティーノ・ペレス会長はバイエルン・ミュンヘンの拒否にも引き下がらず、原則の問題として再挑戦する構えだ。 ジョゼ・モウリーニョを14年ぶりに監督に復帰させ、イブラヒマ・コナテ、マルク・ククレラ、デンゼル・ダムフリーズ、ベルナルド・シルバを獲得した後も、2年間の不振を挽回するため“ガラクティコ”と呼ばれる大物補強を狙う。 その夢のため、バイエルンの壁を打ち破るため、2億2000万ユーロの巨額提示も辞さない。
オリゼ獲得へ2選手放出
レアル・マドリードでも記録的な巨額投資であり、財政バランスを保つには何らかの犠牲が必要だ。スペイン『マルカ』紙は、退団候補としてオーレリアン・チュアメニとフェデリコ・バルベルデの名を挙げている。2人は昨年5月、乱闘に発展した口論の当事者だった。 さらにチェルシーのアルゼンチン代表エンツォ・フェルナンデスにも興味を示しており、オリゼ獲得のためには中盤の主軸1人を放出する方針だ。