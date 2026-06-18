マルカ紙によると、レアル・マドリードはマイケル・オリゼ獲得へ2億2000万ユーロの大型オファーを用意している。

わずか45分間、ミカエル・オリゼはセネガルの守備を翻弄し、フランス代表を覚醒させた。マネをかわし「ブルー」の先制点をアシスト。圧巻のプレーでディディエ・デシャン率いる代表の注目株となった。 2得点を挙げたキリアン・ムバッペよりも注目されている。将来、ムバッペがオリゼと同じチームでプレーする可能性はあるが、そのときは別のユニフォームを着ているだろう。『マルカ』紙によると、レアル・マドリードは今夏の補強の仕上げとしてバイエルン・ミュンヘンの天才獲得をまだ諦めていないという。



