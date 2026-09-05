サンダーランドは今夏の移籍市場で最も興味深い取引の一つを成立させ、オリンピック・リヨンから21歳のウインガー、フォファナを獲得した。移籍金は約3000万ポンドで、高く評価されるベルギー代表の獲得を巡る激しい争奪戦を制した形だ。興味深いのは、アルテタがノースロンドン行きにゴーサインを出していれば、フォファナのキャリアはまったく異なる道をたどっていた可能性があることだ。アーセナルはガブリエウ・ジェズスとガブリエウ・マルティネッリの退団を受け、攻撃陣の補強を目指して市場を探っていた中、先週このベルギー人選手の獲得機会を提示されていた。

アーセナルはフリアン・アルバレスを最優先ターゲットに据えていたが、そのアルゼンチン代表がアトレティコ・マドリーに残留することが明らかになると、関心は一時的にフォファナへ向かった。しかし、報道によれば、アルテタはフォファナの能力を懸念していた。プレミアリーグのフィジカル面での要求にすぐ対応できるかどうかに不安を抱いていたという。また、アーセナル首脳陣も、買い取りオプション付きのレンタル移籍を望んでいたのに対し、リヨンは自クラブの収支を整えるため完全移籍での売却に限定していたため、慎重な姿勢を見せていた。