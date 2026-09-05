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マリック・フォファナ、ミケル・アルテタがアーセナル移籍を阻止した後のサンダーランドでの野望を明かす
ミケル・アルテタがアーセナル移籍を阻止した
サンダーランドは今夏の移籍市場で最も興味深い取引の一つを成立させ、オリンピック・リヨンから21歳のウインガー、フォファナを獲得した。移籍金は約3000万ポンドで、高く評価されるベルギー代表の獲得を巡る激しい争奪戦を制した形だ。興味深いのは、アルテタがノースロンドン行きにゴーサインを出していれば、フォファナのキャリアはまったく異なる道をたどっていた可能性があることだ。アーセナルはガブリエウ・ジェズスとガブリエウ・マルティネッリの退団を受け、攻撃陣の補強を目指して市場を探っていた中、先週このベルギー人選手の獲得機会を提示されていた。
アーセナルはフリアン・アルバレスを最優先ターゲットに据えていたが、そのアルゼンチン代表がアトレティコ・マドリーに残留することが明らかになると、関心は一時的にフォファナへ向かった。しかし、報道によれば、アルテタはフォファナの能力を懸念していた。プレミアリーグのフィジカル面での要求にすぐ対応できるかどうかに不安を抱いていたという。また、アーセナル首脳陣も、買い取りオプション付きのレンタル移籍を望んでいたのに対し、リヨンは自クラブの収支を整えるため完全移籍での売却に限定していたため、慎重な姿勢を見せていた。
- AFP
フォファナ、ウェアサイド・プロジェクトへの興奮
エミレーツ方面からの関心は立ち消えとなったものの、フォファナは前向きな姿勢とノース・イーストでの将来に向けた明確なビジョンを持ってサンダーランドに加入した。長期契約にサインした後、クラブの公式メディアに対して、新天地で受けた温かい歓迎と、サンダーランドのリクルートチームによる粘り強い働きかけについて語った。
「ここに来ることができて本当にうれしいし、とても興奮している。早く始めたい」と、このウインガーは語った。「ここに来る前に多くの人と話をしたが、本当に自分を必要としてくれているという感覚を与えてくれた。この48時間はとても慌ただしかったが、早くスタートしたい。すでにヨーロッパリーグでプレーした経験もあるし、その経験をここにもたらせればと思っている」
フォファナを巡る争奪戦
レジス・ル・ブリ監督はこのFWの爆発的なスピードをチームに加えることを強く望んでいたが、サンダーランドにとってフォファナ獲得は容易ではなかった。移籍期限日には、同選手を巡ってクリスタル・パレスとの土壇場の争奪戦にも発展していた。それでもフォファナの加入は、トップリーグに向けて積極的に陣容を再構築しているサンダーランドにとって、大きな意思表明となる。
このベルギー人選手は、スタジアム・オブ・ライトでファンのお気に入りの存在として地位を築くことに意欲を見せており、華やかさとエンターテインメント性を重視するプレースタイルを約束した。「私は創造的な人間であり、選手でもある。見ている人たちに楽しんでもらえたらと思う。プレミアリーグは私にとって新しい経験なので、素晴らしいシーズンになることを願っている。このスカッドなら特別なことを成し遂げられると分かっている」と付け加えた。
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サンダーランドの野心的な今夏の補強策
フォファナは、サンダーランドにとって変革の夏の移籍市場における5人目の補強となり、ケヴィン・ダンソや若手有望株アングロらに続いて加入した。クラブの補強戦略は、欧州で実績のある経験値と高いポテンシャルを持つ若手タレントを組み合わせることに重点を置いており、その方針はリーグ・アンから加入したフォファナに象徴されている。ル・ブリスは、ディアラのような選手のシーズン序盤の負傷離脱にチームが対処する中でも、新戦力の質の高さについて繰り返し言及してきた。夏の移籍市場が閉幕した今、焦点は完全にピッチ上でのパフォーマンスへと移り、まずはブレントフォードとの厳しいアウェーゲームに臨むことになる。
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