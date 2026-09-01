アーセナルがリヨンの設定した要求額を満たさない判断を下した後、クリスタル・パレスは終盤にフォファナをロンドン行きへと傾かせるべく断固たる働きかけを見せた。アーセナルにはフォファナ獲得の機会が提示されていたが、ミケル・アルテタ監督と補強チームは、フランスのクラブが要求した3000万〜3500万ポンドの評価額を支払うことを拒んだ。

その結果、パレスに道が開かれ、ピエール・サージュ監督は自らフォファナと話し、クラブのスポーツプロジェクトを提示した。パレスは好条件の金銭的オファーを提示したものの、サンダーランドはフォファナと合意していた5年契約が土壇場で崩れることのないよう迅速に動いた。