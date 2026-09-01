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マリック・フォファナ移籍に急展開、サンダーランドがクリスタル・パレスの横取り阻止へ対抗オファー 期限最終日の劇的移籍成立を目指す
サンダーランド、フォファナ獲得レースで再び主導権を握る
火曜夜の移籍市場閉幕を前に、フォファナ獲得を巡る激しい争奪戦でサンダーランドが主導権を取り戻した。『RMC Sport』によると、サンダーランドはフォファナの代理人側により高額のコミッションを提示し、状況を再び自分たちに有利なものへと引き戻したという。
ウェアサイドのクラブは当初、3000万ユーロに加えて出来高500万ユーロの条件で合意していたが、クリスタル・パレスがこの移籍を横取りすべく3700万ユーロの強硬な対抗オファーを土壇場で提示。フォファナはすでにサンダーランドでメディカルチェックを終えているものの、取引の行方はなお予断を許さない状況となっている。
- Getty Images
アーセナル退団を受け、クリスタル・パレスが強く動く
アーセナルがリヨンの設定した要求額を満たさない判断を下した後、クリスタル・パレスは終盤にフォファナをロンドン行きへと傾かせるべく断固たる働きかけを見せた。アーセナルにはフォファナ獲得の機会が提示されていたが、ミケル・アルテタ監督と補強チームは、フランスのクラブが要求した3000万〜3500万ポンドの評価額を支払うことを拒んだ。
その結果、パレスに道が開かれ、ピエール・サージュ監督は自らフォファナと話し、クラブのスポーツプロジェクトを提示した。パレスは好条件の金銭的オファーを提示したものの、サンダーランドはフォファナと合意していた5年契約が土壇場で崩れることのないよう迅速に動いた。
リヨン、ベルギー人アタッカー不在の新体制へ প্রস্তু備
リヨンは、期限までに自チームの攻撃陣補強をまとめる中で、フォファナの退団を承認する用意がある。リーグ・アンの同クラブは、フォファナの売却成立後にウイングの穴を埋める存在として中村敬斗の獲得を完了させる寸前まで来ている。
サンダーランドとクリスタル・パレスの間で激しい争奪戦が繰り広げられているにもかかわらず、リヨンは、いかなる移籍も自クラブの財政的な期待を満たす必要があるとの立場を維持してきた。サンダーランドは現在、改善した総額パッケージによって書類手続きを期限内に完了できると自信を深めており、移籍期限日の最も劇的な争奪戦の一つに終止符が打たれようとしている。
- AFP
フォファナとサンダーランドの次は何か
サンダーランドとリヨンは、今夜午後11時の移籍期限までに正式な書類を提出するため、時間との戦いを続けている。すべての契約手続きと規制当局の承認が、これ以上の土壇場のどんでん返しなく処理されれば、フォファナはサンダーランドの選手として正式に発表され、次戦を前に新たなチームメートに合流することになる。
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