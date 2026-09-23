この僅差のスコアは、アーセナルがゴール前で繰り返し抱えている問題を浮き彫りにしている。此前にもマンチェスター・ユナイテッド、クリスタル・パレス相手に、もどかしいスコアレスドローに苦しんでいた。

ボール支配で優位に立ちながらも決定力不足が続いている点について、キャトリーはDisney+に対して次のように語った。「それ［何がうまくいっていないのか］をはっきり特定するのは難しい。少し苦しい状況で、以前のように簡単にはゴールが生まれていない。だからといって、やろうとしていないわけではない。私たちはボールをゴールに押し込むために、できることはすべてやっている。

「簡単にいかないと感じることもあるし、今はそういう状況にある。ただ、私たちはそれを解決しようと毎日懸命に取り組んでいる。この大会で素晴らしい歴史を築いてきたし、毎年この舞台に立ち、優勝を争うことが重要だ。私たちには勝ち進んで優勝できるという強い信念がある。シーズンは長いし、本当にハードワークしているので、序盤に勝利を手にすることはとても重要だ」