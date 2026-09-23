AFP
翻訳者：
マリオナ・カルデンテイが決定力を欠いたアーセナルを救う アーセナルは女子チャンピオンズリーグ開幕戦でHBキューゲを辛くも下す
アディショナルタイムのPKが辛うじて面目を保った
アーセナルは立ち上がりからボールを支配しながらも、試合を通してコゲの堅固な守備ブロックに苦しめられ、あと一歩のところでいら立たされ続けた。ホームのアーセナルはクロエ・ケリーがネットを揺らし、先制したかに思われたが、スティナ・ブラックステニウスがオフサイドの位置でGKの視線を妨げたと判断され、このゴールは取り消された。アーセナルの執拗な攻勢はついにアディショナルタイム深くに実を結び、セリナ・チェルチへのファウルで得たPKをカルデンテイが冷静に決めた。
- AFP
DFが激しい終盤戦を振り返る
この劇的な勝利は、欧州の舞台で規律あるデンマークのチームをこじ開けることが、いかに難しいかを浮き彫りにした。
試合終盤まで粘り続けたチームについて振り返り、アーセナルDFステフ・キャトリーはDisney+にこう語った。「かなりクレイジーな5分間だった。こういうのがフットボールということもあるし、私たちは決めるのが遅くなった。今は難しい時期だし、チャンピオンズリーグに簡単な試合はない。相手は素晴らしい守備を見せたし、私たちは早い時間帯に得点できず、最後まで決まらなかった。
「チャンピオンズリーグでは、簡単な一日になるとは決して思わない。厳しい試合になると予想していたし、本当に難しい試合になった。でも選手たちはあらゆることをやってくれたし、あの場面でマリオナ・カルデンテイはとても落ち着いていた」
PK獲得につながる決定的なプレーを見せたセルチの貢献について、キャトリーはさらにこう続けた。「彼女がボールを持った時に不安に思うことはまったくない。彼女（カルデンテイ）が決める気がしていた。セリナ・セルチはボックス内へドリブルで入り、大きなインパクトを与えた」
決定力不足が続き、懸念が高まっている
この僅差のスコアは、アーセナルがゴール前で繰り返し抱えている問題を浮き彫りにしている。此前にもマンチェスター・ユナイテッド、クリスタル・パレス相手に、もどかしいスコアレスドローに苦しんでいた。
ボール支配で優位に立ちながらも決定力不足が続いている点について、キャトリーはDisney+に対して次のように語った。「それ［何がうまくいっていないのか］をはっきり特定するのは難しい。少し苦しい状況で、以前のように簡単にはゴールが生まれていない。だからといって、やろうとしていないわけではない。私たちはボールをゴールに押し込むために、できることはすべてやっている。
「簡単にいかないと感じることもあるし、今はそういう状況にある。ただ、私たちはそれを解決しようと毎日懸命に取り組んでいる。この大会で素晴らしい歴史を築いてきたし、毎年この舞台に立ち、優勝を争うことが重要だ。私たちには勝ち進んで優勝できるという強い信念がある。シーズンは長いし、本当にハードワークしているので、序盤に勝利を手にすることはとても重要だ」
- AFP
浪費癖のあるアーセナルに厳しい試練が待ち受ける
レネー・スレヘルスは今週末、ウィメンズ・スーパーリーグでロンドンのライバルであるチェルシーと対戦する前に、自チームの決定力不足に早急に対処しなければならない。欧州での道のりも一段と険しくなり、カンプ・ノウでのバルセロナ戦、そしてフランスの強豪リヨンとの対戦が待ち受けている。アーセナルがあらゆる大会で競争力を保つためには、敵陣深くでの効率性を高めることが引き続き不可欠である。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。