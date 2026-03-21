マラドーナ・ジュニアが驚きの発言：「父に次いで、マクトミネイはナポリの歴史上最も決定的な選手だ」

ディエゴ・アルマンド・マラドーナ・ジュニアは、カリアリ対ナポリ戦の終了後、テレヴォメロの番組『テルツォ・テンポ・カルチョ・ナポリ』に出演し、ナポリのサポーターの間で物議を醸すような発言を行った。マクトミネイが決勝ゴールを決めた後、「ピベ・デ・オロ」の息子は、このスコットランド人選手とマラドーナ自身とを比較するという大胆な発言をした。