ディエゴ・アルマンド・マラドーナ・ジュニアは、カリアリ対ナポリ戦の終了後、テレヴォメロの番組『テルツォ・テンポ・カルチョ・ナポリ』に出演し、ナポリのサポーターの間で物議を醸すような発言を行った。マクトミネイが決勝ゴールを決めた後、「ピベ・デ・オロ」の息子は、このスコットランド人選手とマラドーナ自身とを比較するという大胆な発言をした。
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マラドーナ・ジュニアが驚きの発言：「父に次いで、マクトミネイはナポリの歴史上最も決定的な選手だ」
SU MCTOMINAY
「マクトミネイ？父に次いで、マクトミネイはナポリの歴史上最も決定的な選手だ。ナポリには神がいたが、私にとってマクトミネイはイエスだ。彼は不可欠な選手だ」
スール・デ・ブルイネ
「デ・ブライネ？デ・ブライネやマクトミネイのような技術的に優れた選手たちが、なぜ一緒にプレーできないと考えられるのか、私には理解できない」
コンテについて
「このチームは、あれだけのことがあったにもかかわらず、コンテがいなければ10位に終わっていただろう。もしナポリが2位になれば、カステル・ヴォルトゥルノに監督の像を建てるべきだ」
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