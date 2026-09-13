アル・ヒラルはジョイ・エリートリーグ（サウジアラビアU-21リーグ）で、対戦相手のネオムを相手に象徴的な勝利を収めた。この試合は数々の特別な場面が見られる一戦となった。
アル・ヒラルU-21は、この日曜日にサウジアラビアの首都リヤドの本拠地で行われた対戦で、ネオムU-21を4-0で下した。これはジョイ・エリートリーグ第4節での試合だった。
アル・ヒラルはジョイ・エリートリーグ（サウジアラビアU-21リーグ）で、対戦相手のネオムを相手に象徴的な勝利を収めた。この試合は数々の特別な場面が見られる一戦となった。
アル・ヒラルU-21は、この日曜日にサウジアラビアの首都リヤドの本拠地で行われた対戦で、ネオムU-21を4-0で下した。これはジョイ・エリートリーグ第4節での試合だった。
これによりアル・ヒラルの下部組織の選手たちは、去る月曜日にサウジアラビアの首都リヤドのキングダム・アリーナで行われたロシュン・リーグ第6節でネオムに衝撃的な敗北を喫したトップチームの雪辱を果たした。
この敗戦は、トップチームが今季のロシュン・リーグで喫した最初の敗北であり、大会全体としても2シーズン前に始まって以来47試合ぶりのもので、イタリア人指揮官シモーネ・インザーギの下では39試合無敗を経ての黒星だった。
この敗戦を受けて、アル・ヒラルのフロントがスポーツ・ディレクターのリチャード・ヒューズの指揮の下、来る12月に開幕するAFCアジアカップの前にインザーギを解任することを検討しているとの一部報道が流れた。
この試合ではチュニジア人フォワードのルアイ・アル・オベイディが躍動し、試合開始10分と45分にアル・ヒラルの2点目と3点目を記録した。1点目はアフマド・ベン・ハミド、4点目はアフマド・ハムザが決めた。
4点目はマラドーナを彷彿とさせるゴールだった。アフマド・ハムザは中盤からの見事な突進のあと、複数の選手をかわしてネオムの守備陣を突破し、ボールをゴールネットに突き刺した。
ゴールの美しさは技術的な面にとどまらず、精神的な面にも及んだ。アハメド・ハムザは、独自の方法でゴールを祝うことで、トップチームのスター選手であるポルトガル人ミッドフィルダー、ルベン・ネベスに向けて激励のメッセージを送ることに努めたのだ。
ネベスは昨土曜日、サウジ・ロシュン・リーグ第7節でアル・ヒラルがアル・タアウンを6点無失点で下した試合の中で、厳しい状況に直面していた。
この試合では残念な行為が見られた。アル・タアウンの一部のサポーターが、ポルトガル人の友人であるルベン・ネベスを挑発しようとして、昨年の痛ましい事故で亡くなった元リバプールの選手、故ディオゴ・ジョタの名前を連呼したのである。
アハメド・ハムザは、その祝福を通じてトップチームのスター選手を慰め、彼と連帯することに努めた。これにより、このゴールはピッチの内外を問わず、育成年代エリートリーグにおける最も美しいゴールのひとつとして記憶に残るものとなった。
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