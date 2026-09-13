これによりアル・ヒラルの下部組織の選手たちは、去る月曜日にサウジアラビアの首都リヤドのキングダム・アリーナで行われたロシュン・リーグ第6節でネオムに衝撃的な敗北を喫したトップチームの雪辱を果たした。

この敗戦は、トップチームが今季のロシュン・リーグで喫した最初の敗北であり、大会全体としても2シーズン前に始まって以来47試合ぶりのもので、イタリア人指揮官シモーネ・インザーギの下では39試合無敗を経ての黒星だった。

この敗戦を受けて、アル・ヒラルのフロントがスポーツ・ディレクターのリチャード・ヒューズの指揮の下、来る12月に開幕するAFCアジアカップの前にインザーギを解任することを検討しているとの一部報道が流れた。