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マラゴ：「マルディーニがプランAだ。彼やレオナルド以前の監督とは接触していない。私は革新者だ」

イタリア

FIGC新会長ジョヴァンニ・マラゴ氏が独占インタビュー『イタリア：チームワーク』に応じ今夜からDAZNで配信される


新たな任期について


私は革命家ではなく、今後もそうならない。性格に合わないからだ。だが、率直に言って私は革新者だ。


マルディーニ起用について


私にとって彼は間違いなく「プランA」でした。今回、連盟会長が初めて「クラブ・イタリア」の会長職から身を引いたことが画期的です。最終決定も一方的に下すのではなく、共有しています。


次期代表監督の選定について


パオロやレオナルドと話す前に他の監督と接触はなかった。もしあれば、最悪のスタートで、この関係を裏切っていた。



  • 声明

    セリエAとの関係


    彼らは理解しており、私も徹底的に理解させようとしている。彼らの「商品」はイタリアサッカー連盟（FIGC）と密接に結びついている。クラブと代表の関係は重要で、それが選手価値を左右するからだ。


    FIGCの現状について


    彼らは挑戦だと理解し、積極的に関与しようとしている。私も彼らが重要な一部だと感じられるよう全力で支援する。


    海賊版問題


    リーグは全力で取り組み、政治も動き出した。権利取得者が最大の被害者であることを理解している。海賊版の規模は常軌を逸している。私の管理能力や対人スキル、アイデアを活かし、海賊版を完全に根絶できなくても、少なくとも大部分は解決できるよう努力する。


    イタリアサッカー界の現状


    18～35歳層では人口が約600万人減りました。この世代は代表チームの主要な人材プールです。減少の原因は少子化だけでなく、若者が他のスポーツを選ぶようになったこともあります。それでも登録選手数は横ばいではなく、むしろ5人制サッカー、女子サッカー、ビーチサッカーの普及で増加しています。 しかし、今本当に必要なのは、若者が憧れを抱き、サッカーの魅力を再発見する仕組みだ。シナーが勝てば「テニスをやりたい」と思う若者が増え、ミラノ・コルティナオリンピックで好結果が出れば冬季スポーツへの関心が高まるのは当然だ。


    女子サッカーについて


    数年前と比べれば、セリエAのプロ化という戦いは勝利したと言えます。欧州で表彰台に迫るチームも複数あり、代表も競争力があります。 米国、ノルウェー、カナダ、英国では組織が整い、女子が学校や大学でサッカーをしている。格差は依然として存在し、基盤の拡大が必要だ。男子ではかつてあった状況の維持が急務だが、女子ではまだその地位を勝ち取らなければならない。


    革新と進化するサッカーについて


    スポーツの哲学、いわば宗教とも言える本質を損なわない範囲で、よりスペクタクル性を高める手段はすべて検討する価値がある。 ただし、やり過ぎには注意が必要だ。私の見解では、バレーボールは良い例だ。従来のボールチェンジ制から各プレーごとに得点が与えられるラリーポイント制へ移行したとき、それは大きな革命だった。 それでも今、異議を唱える人はいない。だから私は、現在議論されている新ルールにも反対ではない。むしろシミュレーションへのペナルティや時間稼ぎへの罰則には大賛成だ。あの行為は見ていられない。スタジアムに来場するファンへの暴力だ。


    ワールドカップのフランス対スペインの準決勝について


    フランスは選手層と総合力で上回っており、事実上“前倒しの決勝戦”だ。勝ったチームは良いコンディションも維持しやすく、大会全体で大きな優位を得るだろう。



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