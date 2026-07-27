マラゴ会長が、マルディーニ氏とレオナルド氏との会談を前にアンドレア・ピルロの件について言及。「新監督？ 本当にたくさんのメッセージを受け取った。近く全員と話すつもりだ」

イタリアの次期代表監督をめぐる決定は最優先事項となっており、ジョバンニ・マラゴはイル・ソーレ24オレのイベントに出席した際、ここ最近の動向について次のようにコメントした。「代表監督についてですか？ 今朝から本当にたくさんのメッセージを受け取っています。できるだけ早く、然るべき形ですべての人と話をします。何ひとつ当然ではないトップレベルの競技的信頼を取り戻すためには、今13歳から16歳の若者たちに働きかけていかなければならない。 だからこそ、育成や文化という観点から下部組織全体を変えていく必要があり、それは監督も含みます。これは種をまくという問題であり、考えは非常に明確です。多くの複雑さがある中でも、私たちはそれを進めています。なぜなら、変革が必要だからです。かつて私たちはサッカー中心の国でしたが、今はもはやそうではありません。ほかにも多くのスポーツがあるからです」