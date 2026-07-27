イタリアサッカー連盟会長ジョバンニ・マラゴが、アンドレア・ピルロ問題によって生じた明白な混乱の収拾を図るうえで、極めて重要な一日を迎える。この問題により、イタリア代表のテクニカルディレクターでありクラブ・イタリア責任者でもあるパオロ・マルディーニ、そしてその協力者レオナルドが辞任するリスクが浮上している。 FIGCのトップは、イタリアサッカー再生プロジェクトを託したこの2人と会談し、今後も継続していく前提条件がまだ残っているのかを見極める。また18時からは、明日の連邦評議会に向けて各構成団体の代表者とも会合を行う。
翻訳者：
マラゴ会長が、マルディーニ氏とレオナルド氏との会談を前にアンドレア・ピルロの件について言及。「新監督？ 本当にたくさんのメッセージを受け取った。近く全員と話すつもりだ」
マラゴー氏が『イル・ソーレ24オーレ』に語る
イタリアの次期代表監督をめぐる決定は最優先事項となっており、ジョバンニ・マラゴはイル・ソーレ24オレのイベントに出席した際、ここ最近の動向について次のようにコメントした。「代表監督についてですか？ 今朝から本当にたくさんのメッセージを受け取っています。できるだけ早く、然るべき形ですべての人と話をします。何ひとつ当然ではないトップレベルの競技的信頼を取り戻すためには、今13歳から16歳の若者たちに働きかけていかなければならない。 だからこそ、育成や文化という観点から下部組織全体を変えていく必要があり、それは監督も含みます。これは種をまくという問題であり、考えは非常に明確です。多くの複雑さがある中でも、私たちはそれを進めています。なぜなら、変革が必要だからです。かつて私たちはサッカー中心の国でしたが、今はもはやそうではありません。ほかにも多くのスポーツがあるからです」
「監督は明日までに」
その後、ローマのアッレグリ通りにあるイタリアサッカー連盟本部前で呼び止められたマラゴ氏は、集まった記者団にこう語った。「新しい監督？ まもなく決まる。遅くとも明日までにはね。私は動いている」 アボーディ氏は『ひどい失態だった』と言っていたが、「誰がそれをやったのか見極める必要がある」。
熱すぎる数時間
マラゴーは、カルロ・アンチェロッティとペップ・グアルディオラという大物からの「ノー」、さらにマルディーニとレオナルドが推したアンドレア・ピルロの候補浮上というごく短い局面が残した大きな混乱を乗り越えようとしている。新たな連盟会長が主導した人事によって、わずか3週間足らず前に始まったテクニカルプロジェクトに継続性を与えられる解決策を模索している形だ。もちろん、マルディーニとレオナルドとの決別に備えた出口戦略も準備しており、代替のテクニカルディレクターとしてジョルジョ・キエッリーニを考慮。そのうえで、イタリア代表のベンチにはアントニオ・コンテかロベルト・マンチーニのどちらかを据える考えだ。
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