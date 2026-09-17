ジョバンニ・マラゴーのFIGC会長就任をめぐる議論は、今なお続いている。選挙前に登録が行われていなかった件、それに伴う立候補資格の欠如の疑い、あるいは定款違反の可能性については、引き続きCONIが精査している。

Sky Sportの取材に応じた同会長は、自身の立場について改めて言及。厳しい時期を過ごしていることを認めるとともに、ここ数日、「身内からの攻撃」をいくつも受けたと明かした。



