ジョバンニ・マラゴーのFIGC会長就任をめぐる議論は、今なお続いている。選挙前に登録が行われていなかった件、それに伴う立候補資格の欠如の疑い、あるいは定款違反の可能性については、引き続きCONIが精査している。
Sky Sportの取材に応じた同会長は、自身の立場について改めて言及。厳しい時期を過ごしていることを認めるとともに、ここ数日、「身内からの攻撃」をいくつも受けたと明かした。
ジョバンニ・マラゴーのFIGC会長就任をめぐる議論は、今なお続いている。選挙前に登録が行われていなかった件、それに伴う立候補資格の欠如の疑い、あるいは定款違反の可能性については、引き続きCONIが精査している。
Sky Sportの取材に応じた同会長は、自身の立場について改めて言及。厳しい時期を過ごしていることを認めるとともに、ここ数日、「身内からの攻撃」をいくつも受けたと明かした。
「複雑な状況だ。身内からの攻撃も受けた。私の友情だけでなく、サポートも受けてきた人たちからだ。不当な立場表明が数多く見受けられた。この試合にも胸を張って臨む。冷静さと、これまで見られた数々の好き勝手な発言や多くの立場表明が正しくないという確信を持たなければならない」
「難しい時期だ。不当に難しく、驚くほど難しい時期だ。前に出て、自ら責任を負う者にはこうしたことが起こる。しかし、そうした者は選ばれもする。それは大きな意味を持つ」
「自信があるかって？ 私は生まれつきそういう性格だ。そうでなければ、自分を傷つけるようなものだからね。この新たな挑戦に踏み出してはいなかっただろう。ただ、ここまで難しい状況になるとは思っていなかった。それも人生の一部だ。自信を持って前を向いていく」
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「マンチーニはとても素晴らしいエネルギーと熱意を持っているように見えた。ラニエリやゾラとも連携を取っている。うまくやるための要素はすべてそろっているが、3、4カ月前と比べて選手たちが劇的に変わったわけではない、という前提から出発しなければならない。選手たちの間でも、幹部の間でも、スピリットや熱意、メンタリティの面で取り組んでいく必要がある」