マラゴー「ピッチに立つイタリア人は少ないが、二重国籍を持つ多くの選手がイタリアを選んでいる。私の選出？ 正当なものだ」

連盟会長のジョバンニ・マラゴーは引き続き自らの道を突き進み、自身をイタリアサッカーのトップに押し上げた選挙における「被選挙資格の欠如」をめぐるあらゆる声を強く退けている。そして、次回の代表活動期間には新監督ロベルト・マンチーニによる招集メンバーの面で非常に多くの新要素が見られる可能性のあるイタリア代表の件についても、引き続き強く後押ししている。
「イル・テンポ・デッレ・ドンネ」での登壇後、連盟会長はANSAに対し、イタリア代表を巡る現状についてこのように説明した。
連盟会長のジョバンニ・マラゴーは引き続き自らの道を突き進み、自身をイタリアサッカーのトップに押し上げた選挙における「被選挙資格の欠如」をめぐるあらゆる声を強く退けている。そして、次回の代表活動期間には新監督ロベルト・マンチーニによる招集メンバーの面で非常に多くの新要素が見られる可能性のあるイタリア代表の件についても、引き続き強く後押ししている。
「イル・テンポ・デッレ・ドンネ」での登壇後、連盟会長はANSAに対し、イタリア代表を巡る現状についてこのように説明した。
「イタリア代表への信頼？ 信頼はあって当然だし、なければ困る。エネルギーや前向きさも感じる。ただ、すべてはピッチで証明しなければならない」
「セリエAでプレーするイタリア人？ 数の面で言えば、イタリア人はそこまで多くはない。ただ、今季のリーグ序盤では非常にいい働きをしている。 それに二重国籍のイタリア人もいるし、彼らが我々とともにいることを選んでくれたのはうれしい」
「私の選出は適正かつ有効なものだったが、反対勢力の抵抗を受けた。状況はよく分かっているが、新たな路線は選挙前、選挙中、そして直後にも妨げられてきた。私は長年にわたり、異なる立場の人々と対話することに慣れている。私は市民社会の代表であり、これらすべてをボランティアとして行っている。そして私は選挙で選ばれたのであって、一度も任命されたことはない。私はスポーツ界、そしてサッカー界を守っている」
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