マラゴー「ピッチに立つイタリア人は少ないが、二重国籍を持つ多くの選手がイタリアを選んでいる。私の選出？ 正当なものだ」

連盟会長のジョバンニ・マラゴーは引き続き自らの道を突き進み、自身をイタリアサッカーのトップに押し上げた選挙における「被選挙資格の欠如」をめぐるあらゆる声を強く退けている。そして、次回の代表活動期間には新監督ロベルト・マンチーニによる招集メンバーの面で非常に多くの新要素が見られる可能性のあるイタリア代表の件についても、引き続き強く後押ししている。

「イル・テンポ・デッレ・ドンネ」での登壇後、連盟会長はANSAに対し、イタリア代表を巡る現状についてこのように説明した。



