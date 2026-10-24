応援するチームについて「家族の歴史を否定するつもりはない。父はローマの取締役を務め、その後、副会長を3度務めた。ディーノ・ヴィオラ、フランコ・センシとともに、2度のセリエA優勝に貢献した。子どもの頃は父に付いてスタジアムに通っていた。自分がどのチームを応援しているかを隠すべき理由が分からない。隠すのは偽善的だと思う。ただ、公的な役職に就くときは、チームへの思いよりも公平性を優先する」