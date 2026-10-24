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ライブ
cm grafica malago italia 2026 27Calciomercato
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

マラゴー氏「ローマを応援している。イタリア代表の5度目のワールドカップ制覇を夢見ている」

ローマ
セリエ A

イタリアサッカー連盟のコミッショナーが語る

ジョヴァンニ・マラゴ・イタリアサッカー連盟（FIGC）コミッショナーは、『イル・マッティーノ』のインタビューで語った。「我が国は多くの競技で才能ある選手を輩出している。それは生かすべき財産だ。我々は輪を完成させなければならない。5度目のワールドカップ優勝を果たせば、史上最多の優勝を誇る代表チームになる。夢を見るのにお金はかからない」


  • 応援するチームについて「家族の歴史を否定するつもりはない。父はローマの取締役を務め、その後、副会長を3度務めた。ディーノ・ヴィオラ、フランコ・センシとともに、2度のセリエA優勝に貢献した。子どもの頃は父に付いてスタジアムに通っていた。自分がどのチームを応援しているかを隠すべき理由が分からない。隠すのは偽善的だと思う。ただ、公的な役職に就くときは、チームへの思いよりも公平性を優先する」

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2026年10月24日

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