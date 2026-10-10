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ライブ
Malagò Grafica
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

マラゴー氏「サッカーがあれほどまでに衰えていた姿を見るのは、私にとってつらいことだった」。そして強調した。「今、その成果が出始めている」

イタリア

FIGCコミッショナーが語る

ジョバンニ・マラゴーは、FIGCのコミッショナーとしてモンドヴィで行われたスポーツ＆カルチャー・フェスティバルに出席し、自身をイタリアサッカー界のトップへと突き動かした理由について改めて語った。「あのような状態まで落ち込んだサッカーを見るのは、私にとって苦痛だった。いわば“森の呼び声”のようなものだった。私たちはサッカーにおいても誇りを取り戻さなければならない。私は、グループとして見れば、どんな相手とも十分に渡り合えると思っている。ドンナルンマは、マンチーニの起用を評価していると私に言っていたし、私は常に何よりもまず選手たちの声に耳を傾けてきた」


マラゴーは、Sportmediasetが伝えたところによれば、こう続けた。「マンチーニと話した際、最初に彼に伝えたのはこういうことだった。試合前に私は決して君たちの邪魔はしない。それはピッチへの介入になってしまうからだ。だが、喜びの時も苦しみの時も、私はいつでも、みんなのためにここにいる。私はクラブ・イタリア会長としての役割を脱ぎ捨てた。私はサッカーを理解しているが、クラウディオ・ラニエリほど理解できるわけがない。ラニエリとゾラは、私たちのプロジェクトに大きな信頼性を与えてくれている。今では重要なクラブも、若いイタリア人選手をプレーさせることがいかに重要かを理解し始めている」


父が今日何と言うだろうか？ 6月22日には、父は私に誇りを持っていると言ってくれただろう。その後、起きたことを受けて、父は毎日、あいつらをくたばれと言ってやれと私に言ったはずだ。アボーディから車を買うかって？ 彼がこれまで車に関わっていたとは聞いていない……」と、元CONI会長は付け加えた。


  • さらに、自身がイタリアサッカー連盟会長からコミッサリオの役職に移った最近の件については、こう語った。「信じられないほど大変な数カ月だった。私はいまコミッサリオの立場にある。ただ、私たちは一度も仕事を止めなかった。何か違うこと、そして勇気あることをしなければならない。唯一許されないのは、立ち止まることだ。代表監督については、多くの人が間違いだと言っていた」


    そして最後にこう締めくくった。「いま私は、U-21が欧州選手権の本大会出場を決め、五輪復帰への ambition を持っている状況にある。そして、これが2032年に自国開催される欧州選手権を戦うチームだ。 イタリア代表は11月、ネーションズリーグ準々決勝進出を懸けて戦う。厳しいグループの中で、しかも良いプレーを見せながら、熱意を持って、代表デビュー組やU-21欧州選手権に出場できるような若い選手を多く擁している。イタリアの人々が知らなかった選手たちで、マンチーニがうまく取り組んでいる選手たちだ。そして、女子代表もワールドカップ出場を懸けて戦っている。 私たちにそれができたのか？ それは分からない。だが、結果は出始めている」



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