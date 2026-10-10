ジョバンニ・マラゴーは、FIGCのコミッショナーとしてモンドヴィで行われたスポーツ＆カルチャー・フェスティバルに出席し、自身をイタリアサッカー界のトップへと突き動かした理由について改めて語った。「あのような状態まで落ち込んだサッカーを見るのは、私にとって苦痛だった。いわば“森の呼び声”のようなものだった。私たちはサッカーにおいても誇りを取り戻さなければならない。私は、グループとして見れば、どんな相手とも十分に渡り合えると思っている。ドンナルンマは、マンチーニの起用を評価していると私に言っていたし、私は常に何よりもまず選手たちの声に耳を傾けてきた」





マラゴーは、Sportmediasetが伝えたところによれば、こう続けた。「マンチーニと話した際、最初に彼に伝えたのはこういうことだった。試合前に私は決して君たちの邪魔はしない。それはピッチへの介入になってしまうからだ。だが、喜びの時も苦しみの時も、私はいつでも、みんなのためにここにいる。私はクラブ・イタリア会長としての役割を脱ぎ捨てた。私はサッカーを理解しているが、クラウディオ・ラニエリほど理解できるわけがない。ラニエリとゾラは、私たちのプロジェクトに大きな信頼性を与えてくれている。今では重要なクラブも、若いイタリア人選手をプレーさせることがいかに重要かを理解し始めている」





「父が今日何と言うだろうか？ 6月22日には、父は私に誇りを持っていると言ってくれただろう。その後、起きたことを受けて、父は毎日、あいつらをくたばれと言ってやれと私に言ったはずだ。アボーディから車を買うかって？ 彼がこれまで車に関わっていたとは聞いていない……」と、元CONI会長は付け加えた。



