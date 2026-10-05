マラゴーの代わりにFIGCへコミッサリオを置く案にセリエAが反対「不適切だ。サッカー界を混乱に陥れることになる」

明日10月6日火曜日は、イタリアサッカー界の将来にとって重大な一日となる。CONI（イタリア・オリンピック委員会）の国内執行部は、すでに連盟会長に選出されているジョヴァンニ・マラゴ氏の被選挙資格がないとされる問題を受け、FIGCのコミッサリオ就任案について判断を示さなければならない。

この元CONI会長を支持する形で、セリエAが6日に動き、マラゴ氏を擁護する公式声明を発表した。