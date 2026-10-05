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ライブ
Malagò Grafica
Emanuele Tramacere
翻訳者：

マラゴーの代わりにFIGCへコミッサリオを置く案にセリエAが反対「不適切だ。サッカー界を混乱に陥れることになる」

セリエ A
イタリア
ジェノア
フィオレンティーナ
インテル
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ACミラン
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ヴェネツィア
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ナポリ
フロジノーネ

明日10月6日火曜日は、イタリアサッカー界の将来にとって重大な一日となる。CONI（イタリア・オリンピック委員会）の国内執行部は、すでに連盟会長に選出されているジョヴァンニ・マラゴ氏の被選挙資格がないとされる問題を受け、FIGCのコミッサリオ就任案について判断を示さなければならない。

この元CONI会長を支持する形で、セリエAが6日に動き、マラゴ氏を擁護する公式声明を発表した。

  • セリエAは距離を置く

    セリエAリーグは一線を画し、法的根拠も政治的理由も理解できない、見かけ上の法的論争から距離を置く」

  • マラゴへの全面支持

    「セリエAが第一候補として推していたジョヴァンニ・マラゴー氏は大差で選出され、セリエAも引き続き全面的な支持を示している」

  • まったく不適切な特別管理人

    「連盟およびCONIの原則と規則を尊重しつつも、レガ・カルチョ・セリエAは、コミッサリオによる管理は全面的に不適切だと考えている。とりわけ、極めてデリケートな局面にあるサッカー界を混乱に導く可能性があるためだ」

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  • サッカーは自律性を保つべきだ

    「UEFAが明確な立場を示したことも踏まえ、イタリアサッカーの自治が尊重されることを勧告し、期待する」