マハレズからケイシーへ…アル・アハリはタイトル獲得に飽きてしまったのか？

サウジアラビアのアル・アハリは現在、混乱状態に陥っている。正確には、来シーズンのチーム方針が不透明で、ファンが混乱している。
新シーズンではロシェン・リーグ、ハーミーン・アル＝シャリーフ杯、サウジアラビア・スーパーカップ、AFCチャンピオンズリーグの4冠を狙う。
サウジアラビアのアル・アハリは現在、混乱状態に陥っている。正確には、来シーズンのチーム方針が不透明で、ファンが混乱している。
新シーズンではロシェン・リーグ、ハーミーン・アル＝シャリーフ杯、サウジアラビア・スーパーカップ、AFCチャンピオンズリーグの4冠を狙う。
しかし、サウジアラビアのクラブで起きている状況は、特に選手起用を見ても、タイトル争いにつながる兆しが見えない。
アル・アハリは昨日水曜日、昨季限りで契約満了となったMFフランク・ケシエのフリー退団を発表した。
さらに、複数のメディアは、クラブがアルジェリア代表リヤド・マフレズとの契約も一方的に解除し、違約金1500万ドルを支払う予定だと伝えている。
アル・アハリは、2023年夏にマンチェスター・シティからマフレズ、バルセロナからケイセを獲得して以来、チームに最も大きな影響を与えた2選手を失う。
加入後、2人は高いパフォーマンスを維持。マフレズは122試合で37ゴール50アシストを記録した。
同期間、ケイセは119試合に出場し26ゴール15アシストを記録した。
この活躍でアル・アハリは3冠を達成。2025年のAFCチャンピオンズリーグ初制覇と今年の連覇、さらに2016年以来遠ざかっていたサウジアラビア・スーパーカップ制覇が光った。
マフレズとケシエがチームを導いたのは、数字や技術だけではない。2人は苦しい局面でリーダーシップを発揮し、経験と人柄でチームを支えた。
特に前回のAFCチャンピオンズリーグでは、ノックアウトステージ全試合で苦戦したアル・アハリを2人が支えた。
準々決勝のアル・ダヒール戦では、延長終了4分前にマハーズが決勝弾をマークし、PK戦突入を回避した。そのPK戦は、後に伝統のライバル・アル・ヒラルがアル・サッドに敗れる原因となった。
準々決勝ではアリ・ムジャルシの退場でアル・アハリが10人となったが、ジョホール・ダル・タズィームの1－0リードをケシエの同点弾が覆した。
最も光ったのは決勝のマチェダ・ゼルビア戦だ。ザカリア・ホサウィの退場で延長戦を10人で戦うアル・アハリは、キセが再登場し、フラース・アル・ブライカンの決勝点をアシストした。
前大会の決勝ではケシエが川崎フロンターレ相手に得点し、マハレズは大会最多アシストを記録した。
ケイセの退団でアル・アハリのボランチはリーダー不在に。地元出身のアイド・アル・モウルドとジヤード・アル・ジュハニ、フランス人のエンゾ・ミロットとヴァレンティン・アタンガナは、いずれも経験不足だ。
また、マハーズのポジションはアブ・シャマートが引き継いだが、彼はフィジカルが弱く怪我が多い上、経験も不足しているため、重要な試合ではチームを苦境に陥れる恐れがある。
アブハから獲得したウイングのムシャール・アル・マティリも、1部での経験しかなく、マハレズの穴を埋めるのは難しい。
この不振にアル・アハリのサポーターは不安を募らせている。10年ぶりのリーグ制覇を期待していたからだ。
しかし、その目標は遠く、過去2シーズンで3冠を達成した勢いが止まらないことを願うだけだ。