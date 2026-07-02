マハレズからケイシーへ…アル・アハリはタイトル獲得に飽きてしまったのか？

マフレズとケシエがチームを導いたのは、数字や技術だけではない。2人は苦しい局面でリーダーシップを発揮し、経験と人柄でチームを支えた。

特に前回のAFCチャンピオンズリーグでは、ノックアウトステージ全試合で苦戦したアル・アハリを2人が支えた。

準々決勝のアル・ダヒール戦では、延長終了4分前にマハーズが決勝弾をマークし、PK戦突入を回避した。そのPK戦は、後に伝統のライバル・アル・ヒラルがアル・サッドに敗れる原因となった。

準々決勝ではアリ・ムジャルシの退場でアル・アハリが10人となったが、ジョホール・ダル・タズィームの1－0リードをケシエの同点弾が覆した。

最も光ったのは決勝のマチェダ・ゼルビア戦だ。ザカリア・ホサウィの退場で延長戦を10人で戦うアル・アハリは、キセが再登場し、フラース・アル・ブライカンの決勝点をアシストした。

前大会の決勝ではケシエが川崎フロンターレ相手に得点し、マハレズは大会最多アシストを記録した。