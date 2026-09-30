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マヌ・コネが明かす、ジネディーヌ・ジダン新フランス代表監督の「人間的な」マネジメントスタイルと、その手腕の実態
ベンチに構える伝説的存在
ジダンは、フランス代表監督として初のホームゲームに向けて準備を進めている。節目となる一戦で、スタッド・ド・フランスに戻り、イタリアと対戦する。このカードは非常に大きな歴史的意味を持つ。2006年、選手としての現役最後の試合で対戦した相手と再び顔を合わせる形になるからだ。世間の期待が最高潮に達しつつある一方で、選手たちもまた、金曜夜に新たな指揮官がホームの観衆からどのような歓迎を受けるのかを心待ちにしている。
新たな中盤の中心的存在になりつつあるコネは、元レアル・マドリー指揮官を取り巻く特別なオーラについて語った。「金曜日の試合で分かる。みんなと同じタイミングで、僕たちもそれを知ることになる。どんなスタンディングオベーションになるのかを知って、僕たちも拍手する。それだけだ」とコネは話した。
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ジズーの人間味
ネーションズリーグで予想される戦術面の変化に加え、多くの注目はジダンの対人スキルにも集まっている。伝説的な背番号10は、最高レベルの場でエゴをマネジメントする能力を長く称賛されてきたが、コネの最近のコメントは、この評価が確かな根拠に基づくものであることを示している。ローマのMFは、代表チームを率いる人物の親しみやすさを強調し、その誠実さがすでにグループの力学に大きな影響を与えていると指摘した。
コネはさらに、ジダンのマネジメントスタイルの具体的な特徴について説明し、現在のトレーニングキャンプを特徴づけている率直で誠実なコミュニケーションを称賛した。「ジネディーヌ・ジダンの指導を受けられるのは喜びだ。彼は世界的なレジェンドだよ。とても人間味のあるやり方で僕たちを導いてくれるし、とても誠実で、選手たちとの距離も近い。個別に話すこともできるし、グループの前で話すこともできる。僕たちに自信を与え、自由にプレーするよう伝えてくれる。それぞれが自分の持ち味を自然に出せていて、それがうれしい」と、このMFは語った。
次世代への指導
コネのような選手にとって、自身が主戦場とするエリアを熟知した監督の存在は、計り知れない学びの機会となる。ジダンは史上屈指のMFとして膨大な経験を持ち、その経験によって若い選手たちが吸収したがるような細やかな助言を与えることができる。この実践的なアプローチが、国際舞台で新たな哲学に適応するチームにバランス感覚と戦術的規律をもたらす助けになっていると報じられている。
23歳のMFは、自身の役割について受けている具体的な指示に感謝の意を示した。「彼はミッドフィールダーだったので、当然ながら多くを学んでいる。彼が私に話すことはすべて聞いているし、彼のそばでは学ぶことしかできない。ポジショニングやチームのバランスについて、たくさん助言をくれる。最も重要なのは、監督の要求に応えることだ」とコネは語った。
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イタリア戦を前に高まる自信
自身の構想全体を落とし込むには使える時間が限られているにもかかわらず、ジダンは選手たちが自身のアイデアをいかに素早く受け入れたかについて、満足感を示していると報じられている。トレーニング場から伝わる初期の兆候は、監督が各選手の個々の能力を信じていることによって、チームが高い意欲を持ち、自信を与えられていることを示している。
コネは、指揮官による前向きな働きかけが舞台裏で繰り返し見られるテーマになっていると明かした。「取り組む時間はあまりなかったが、僕たちは彼が望むことをすべて形にすることができたので、彼は僕たちを誇りに思っている。彼は本当に僕たちを誇りに思っていて、そう言ってくれた。彼の目には僕たちはとても良い選手で、適応する能力がある。そして彼はそのことをとても誇りに思っている。彼は実際にそう言ってくれた」とコネは締めくくった。
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