ネーションズリーグで予想される戦術面の変化に加え、多くの注目はジダンの対人スキルにも集まっている。伝説的な背番号10は、最高レベルの場でエゴをマネジメントする能力を長く称賛されてきたが、コネの最近のコメントは、この評価が確かな根拠に基づくものであることを示している。ローマのMFは、代表チームを率いる人物の親しみやすさを強調し、その誠実さがすでにグループの力学に大きな影響を与えていると指摘した。

コネはさらに、ジダンのマネジメントスタイルの具体的な特徴について説明し、現在のトレーニングキャンプを特徴づけている率直で誠実なコミュニケーションを称賛した。「ジネディーヌ・ジダンの指導を受けられるのは喜びだ。彼は世界的なレジェンドだよ。とても人間味のあるやり方で僕たちを導いてくれるし、とても誠実で、選手たちとの距離も近い。個別に話すこともできるし、グループの前で話すこともできる。僕たちに自信を与え、自由にプレーするよう伝えてくれる。それぞれが自分の持ち味を自然に出せていて、それがうれしい」と、このMFは語った。