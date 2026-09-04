ポルトガルのレジェンド、マヌエル・ルイ・コスタが25年ぶりにフィレンツェへ感動の帰還を果たし、2026年9月2日にスタディオ・アルテミオ・フランキで行われたフィオレンティーナ創設100周年記念イベントに参加した。現在はベンフィカ会長を務めるルイ・コスタは、フィオレンティーナ・オールスターズの一員として、オペラツィオーネ・ノスタルジアに7-3で勝利したエキシビションマッチに出場した。

このイベントには、ガブリエル・バティストゥータ、ロベルト・バッジョ、フランク・リベリーを含む、クラブの歴史を彩ってきた著名な人物たちが集結した。

ルイ・コスタの حضورは、詰めかけた2万人のサポーターにとって、創設100周年ウィークで最も期待された帰還の一つとなった。



