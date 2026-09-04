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マヌエル・ルイ・コスタ、フィオレンティーナ創立100周年記念レジェンドマッチのため25年ぶりにフィレンツェへ帰還
ルイ・コスタ、25年ぶりの復帰が完了
ポルトガルのレジェンド、マヌエル・ルイ・コスタが25年ぶりにフィレンツェへ感動の帰還を果たし、2026年9月2日にスタディオ・アルテミオ・フランキで行われたフィオレンティーナ創設100周年記念イベントに参加した。現在はベンフィカ会長を務めるルイ・コスタは、フィオレンティーナ・オールスターズの一員として、オペラツィオーネ・ノスタルジアに7-3で勝利したエキシビションマッチに出場した。
このイベントには、ガブリエル・バティストゥータ、ロベルト・バッジョ、フランク・リベリーを含む、クラブの歴史を彩ってきた著名な人物たちが集結した。
ルイ・コスタの حضورは、詰めかけた2万人のサポーターにとって、創設100周年ウィークで最も期待された帰還の一つとなった。
- Getty Images Sport
感情的なつながりとタイトル獲得への訴え
出席を決めた理由について、ルイ・コスタは、自身のキャリアのうち7年を過ごしたこの街への深い個人的愛着が、再訪の原動力だったと説明した。
「人を喜ばせるためだけにここへ来たのではなく、自分自身のために来た」とルイ・コスタは語った。「フィレンツェでは人生で最も美しい7年間を過ごした。だから今夜、あの感情をもう一度味わいたいと心から思った」
一方で、元キャプテンはクラブの今後の成功への率直な願いも口にした。「この場所でキャプテンとしてタイトルを勝ち取ったこと［2001年のコッパ・イタリア］は、キャリア最大の誇りだった」と付け加えた。「正直に言って、自分がこのクラブに最後にタイトルをもたらしたキャプテンであるという事実は好きではない。フィレンツェとフィオレンティーナは、再び勝利を味わうに値する」
リベリがヴィオラの情熱を再燃させる
フランク・リベリーも再び紫のユニフォームに袖を通せた喜びを語り、元チームメートのルカ・トーニとともに攻撃陣でプレーした。
「これだけのファンを見てほしい！本当に信じられない！」とリベリーは語った。「こうして再びピッチに戻り、昔のようにボールに触れると、サッカーへの大きな情熱がすぐに湧き上がってくる」
「ファンのみんな、そしてここに来てくれたすべての人に心から感謝したい」とリベリーは付け加え、100周年の祝祭に集まった観衆を称えた。
- Getty Images Sport
新時代を見据えて
この展示会は、クルヴァ・フィエーゾレのサポーターによるたいまつ行進や、市内の歴史的建造物での紫色のライトアップなど、フィレンツェ各地で行われた祝賀イベント週間の締めくくりとなった。
現在のトップチームはセリエAでシーズン序盤の課題に直面しているが、創設100周年の祝賀行事はクラブの豊かな歴史を改めて思い起こさせるものとなった。
ルイ・コスタと帰還したレジェンドたちは、現世代が近いうちにクラブのタイトル歴に新たな栄冠を加えることを願いながら、フィレンツェを後にした。
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