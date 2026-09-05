マヌエル・ペジェグリーニ、ベティスがレアル・マドリーを沈めた後、ジョゼ・モウリーニョの「引き分け狙いでプレーした」との主張に反論

ペジェグリーニにとって、レアル・ベティスにとって歴史的な一夜をモウリーニョの試合後コメントにかき消させるつもりはなかった。激しい戦いの末にチームが1-0の勝利を収めるのを見届けたチリ人指揮官は、ホームチームが主に引き分け狙いで戦ったというモウリーニョの主張について質問を受けた。セビージャで緊迫した一戦を通して相手に圧力をかけられ続けたにもかかわらず、ペジェグリーニは自チームが勝者にふさわしかったという考えを崩さなかった。

ベティスは運が良かっただけだとの見方に直接応じ、ペジェグリーニは次のように語った。「私は同じ分析はしない。チームは試合開始1分目から勝ちにいったと思っているし、もちろん難しい相手であるレアル・マドリーを相手に、ゴールを狙おうとしていたからだ」とペジェグリーニは説明した。

「彼らには非常に危険なセットプレーがいくつかあり、アルバロ・バジェスが3度、本当に素晴らしいセーブを見せた。しかし最後は我々がゴールを決め、非常に厳しい試合の中で偉大な相手から勝ち点3を手にした。たとえ引き分けで終わっていたとしても、それはフェアな結果だっただろう。だからその点について言えば、サッカーではよくあることだ。我々は自分たちのチャンスを生かし、彼らは生かせなかった」