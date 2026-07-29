Getty Images Sport
翻訳者：
マヌエル・ノイアー、2026-27シーズン限りでの引退予定を認める バイエルン・ミュンヘンの象徴は3度目のチャンピオンズリーグ制覇で締めくくることを目指す
ノイアー、ミュンヘンで最後の舞いに向け準備へ
ノイアーが、2026-27シーズンがおそらくプロサッカー選手として最後のシーズンになると明かした。アリアンツ・アレーナで最近1年間の契約延長にサインしたばかりの40歳のレジェンドは、クラブのプレシーズントレーニングキャンプが行われているテーガーンゼーで、自身の今後のプランを明確にした。
「『これが自分の最後の試合だ』と言うために試合をしているわけではない」と、ノイアーは報道陣に語った。「これがどこかのスタジアムでの最後だったかもしれないとか、そういうことは重要ではない。どうなるか見てみよう。かなりの確率で引退することになると思う」
- (C)Getty Images
3度目のチャンピオンズリーグ制覇へ
引退が迫る中でも、ノイアーの競争心はこれまでと変わらず、視線はしっかりとヨーロッパ制覇に向けられている。ベテランGKはすでにバイエルン在籍中にチャンピオンズリーグ優勝メダルを2度手にしており、3度目の獲得への意欲が日々の取り組みを支える原動力であり続けている。昨季はパリ・サンジェルマンに敗れて準決勝で姿を消す悔しい結末となったが、ノイアーは現有戦力が、自身が現役生活に幕を下ろす前に再び欧州サッカーの頂点へ返り咲く力を十分に備えていると考えている。
「僕たちの目標は、達成できるすべての目標だ」と、前季に歴代最多タイとなる13度目のブンデスリーガ優勝を果たしたノイアーは語った。「昨季を通して、僕たちは常にどの試合も最も重要な一戦だと言い続けてきた。今季もその考え方で臨む。僕たちは誰にでも勝ちたい。良いシーズンを過ごせたと思っているし、このチームなら誰にでも勝ち、すべての目標を達成できる可能性があると信じている」
アリアンツで次世代を指導する
ノイアーは自身のパフォーマンスに集中する一方で、自らが残すレガシーにも意識を向けている。クラブはすでに後継者探しに着手しており、若手のヨナス・ウルビヒが有力な後継者候補と見られている。ノイアーはメンターとしての役割も受け入れており、その時がついに訪れた際に移行が可能な限りスムーズに進むよう、若いGK陣と緊密に取り組んでいる。
「僕たちは互いに支え合うつもりだ。ウレ［スヴェン・ウルライヒ］や若いGKたちを含めて、強力なGK陣がそろっている」とノイアーは語った。「大事なのは、互いに助け合い、互いを高め合い、そしてゴールを守る立場で常にチームのためにベストを尽くせることだ」
- Getty Images
GKというポジションを再定義したレガシー
ノイアーがいずれ現役を引退する時、彼は並ぶ者がほとんどいないほどのレガシーを残すことになる。2011年夏にシャルケからバイエルンへ加入して以来、同クラブで545試合に出場し、GKというポジションに対する世界の見方を一変させた。高いディフェンスラインの背後をカバーし、11人目のフィールドプレーヤーのように振る舞う能力、そして正確な配球で攻撃の起点となる能力によって、現代サッカーの戦術を根本から変えた。2014年にはドイツ代表でワールドカップを制したが、代表でのキャリアは痛ましい終わりを迎えた。というのも、ドイツは2026年大会のラウンド32で敗退したからである。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。