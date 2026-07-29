引退が迫る中でも、ノイアーの競争心はこれまでと変わらず、視線はしっかりとヨーロッパ制覇に向けられている。ベテランGKはすでにバイエルン在籍中にチャンピオンズリーグ優勝メダルを2度手にしており、3度目の獲得への意欲が日々の取り組みを支える原動力であり続けている。昨季はパリ・サンジェルマンに敗れて準決勝で姿を消す悔しい結末となったが、ノイアーは現有戦力が、自身が現役生活に幕を下ろす前に再び欧州サッカーの頂点へ返り咲く力を十分に備えていると考えている。

「僕たちの目標は、達成できるすべての目標だ」と、前季に歴代最多タイとなる13度目のブンデスリーガ優勝を果たしたノイアーは語った。「昨季を通して、僕たちは常にどの試合も最も重要な一戦だと言い続けてきた。今季もその考え方で臨む。僕たちは誰にでも勝ちたい。良いシーズンを過ごせたと思っているし、このチームなら誰にでも勝ち、すべての目標を達成できる可能性があると信じている」