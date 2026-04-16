マヌエル・ノイアー、レアル・マドリード戦のミスについて率直に語る

マヌエル・ノイアーはレアル・マドリードとのチャンピオンズリーグで、開始35秒で痛恨のミスを犯し、アルダ・ギュレルにクラブ史上最速のゴールを許した。

試合後、ノイアーは「こんなミスをしてしまった」とミックスゾーンで語った。 ヨシップ・スタニシッチへ横パスを出そうとしたが、大きくずれてしまった。このミスは彼に警鐘を鳴らした。「レアル・マドリードはミスを逃さない。悪いスタートだったが、すぐに切り替えていつも通りプレーし続けるしかない」と語った。

29分にはギュラーのフリーキックが曲がって入り、ノイアーは「素晴らしいシュートだった」と認めた。

4-3の逆転勝利直後、テクニカルディレクターのマックス・エベルルは「サッカーでは称賛と非難は表裏一体。1回のミスがノイアーの将来を左右するはずがない」と擁護した。

このミスにもかかわらず、クラブの象徴である彼の契約延長は目前に迫っている。来季はノイアーがより多くの休息を与えられ、22歳のジョナス・ウルビグにポジションを譲る可能性もあるが、バイエルンはまだ正GKとの契約を終了させるつもりはない。ノイアー自身も、近いうちに自身の将来について最終的な決断を下すと述べている。

4月28日（火）には、準決勝第1戦でパリ・サンジェルマンと対戦する。パリ・サンジェルマンは準々決勝でアルネ・スロット率いるリヴァプールを合計4-0で破っている。