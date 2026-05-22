マヌエル・ノイアーはDFBポカール決勝でFCバイエルンの一員として出場するのか？決定が下された

スカイの報道によると、ノイアーのリハビリは概ね順調だが、まだわずかなリスクがあるという。40歳のノイアーは、間近に迫ったワールドカップ（ドイツ代表として復帰予定）を考慮し、そのリスクを冒したくないと判断した。

そのためDFBポカール決勝では、再びヨナス・ウルビッグが代役を務める。22歳の控えGKウルビッグにとって、この試合は今シーズン20試合目の出場となり、キャリア最大の舞台になるだろう。また、スヴェン・ウルライヒとヤニス・ベールトルもヴィンセント・コンパニー監督の招集メンバーに名を連ねている。