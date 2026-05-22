FCバイエルンは金曜午前、ノイアーの欠場を認めた。彼はベルリンに同行しチームを応援するが、出場はできない。
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マヌエル・ノイアーはDFBポカール決勝でFCバイエルンの一員として出場するのか？決定が下された
スカイの報道によると、ノイアーのリハビリは概ね順調だが、まだわずかなリスクがあるという。40歳のノイアーは、間近に迫ったワールドカップ（ドイツ代表として復帰予定）を考慮し、そのリスクを冒したくないと判断した。
そのためDFBポカール決勝では、再びヨナス・ウルビッグが代役を務める。22歳の控えGKウルビッグにとって、この試合は今シーズン20試合目の出場となり、キャリア最大の舞台になるだろう。また、スヴェン・ウルライヒとヤニス・ベールトルもヴィンセント・コンパニー監督の招集メンバーに名を連ねている。
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マヌエル・ノイアーはブンデスリーガ最終節で交代した
ノイアーは12月、2月、3月にも筋断裂で欠場。先週土曜のブンデスリーガ最終節ケルン戦（5-1勝利）では、ふくらはぎの不調で念のため途中交代した。
その前日、ノイアーは契約を2027年まで延長。木曜日、ナゲルスマン監督は北米開催のワールドカップ代表に彼を招集した。ドイツ代表は水曜日、ヘルツォーゲンアウラッハで準備を開始する。