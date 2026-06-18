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マヌエル・ノイアーは、2026年のワールドカップ後にドイツ代表から引退すると発表した。2度目の優勝で代表キャリアに幕を閉じたいとしている。
ドイツNo.1選手の国際舞台での最後の章
バイエルン・ミュンヘンの象徴、40歳の彼はユーロ2024後にドイツ代表を引退する予定だった。しかしクラブでの活躍が評価され、代表に復帰した。
記者会見でノイアーは「2024年、自国開催のユーロを成功裏に終えた後、私は正当な理由を持って引退しました。私にとっては正しい決断でした」と説明した。「代表でプレーし続けることは、この2年間、私にとってスポーツ面での負担が大きすぎたでしょう」
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退職への明確な道筋
ナゲルスマン監督の下で先発に復帰したノイアーは、これ以上の方針転換はないと断言。5大会連続のW杯出場を楽しみにしつつ、米加墨開催大会後に代表を引退し、第二の人生準備を進めている。
ノイアーは「私にとってこれは最後の大会だ。2年後のユーロには出場しない。代表での最後の試合だと分かっているが、どの試合も楽しみたい。別れを告げる試合にはしたくない」と語った。
ゴールキーパーの序列管理
ノイアーの復帰で、オリバー・バウマンはベンチに回った。ノイアー不在時はホッフェンハイムの正GKとして期待されていたが、2年ぶりの代表戦となったキュラソー戦（7－1）で復帰したノイアーは「チーム内に不和はない」と断言した。
「オリバーとは協力し、互いに支え合い、チームのために練習している。再会後に状況を話し合い、復帰の経緯も共有した」とノイアーは説明した。2018年と2022年のグループステージ敗退という悪夢を払拭したいドイツ代表にとって、この協力関係は極めて重要だ。
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2度目のワールドカップ優勝を目指して
土曜のコートジボワール戦に臨むドイツ代表ノイアーは、まずは決勝トーナメント進出に集中している。勝てば残り1試合で突破が決まり、ドイツ人として初めて2度目のW杯制覇へ王手をかける。
「これが我々の目標だ。すべては自分たちの手の中にある。過去のワールドカップを振り返るつもりはない」とノイアーは語った。「チームはそんなことにはこだわらない。 我々は次のステップに目を向けており、その次のステップがコートジボワール戦だ。2試合目で決勝トーナメント進出を決められれば特別なことだし、もう少し先を見据える余裕も生まれる。再びこの舞台に立てていること自体が、まさに最高の贈り物だ。2度目の優勝を果たせれば非常に特別なことだが、もしそれが可能だと見込んでいなければ、私は今ここに座ってはいなかっただろう。」