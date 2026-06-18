バイエルン・ミュンヘンの象徴、40歳の彼はユーロ2024後にドイツ代表を引退する予定だった。しかしクラブでの活躍が評価され、代表に復帰した。

記者会見でノイアーは「2024年、自国開催のユーロを成功裏に終えた後、私は正当な理由を持って引退しました。私にとっては正しい決断でした」と説明した。「代表でプレーし続けることは、この2年間、私にとってスポーツ面での負担が大きすぎたでしょう」