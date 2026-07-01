マヌエル・ノイアーは、パラグアイ戦での「痛ましい、極めて残念な」ワールドカップ敗退にもかかわらず、ドイツ代表への復帰を後悔していない。

ノイアーが2度目の代表引退を正式に表明し、ドイツ代表での輝かしいキャリアに幕を下ろした。40歳のバイエルン・ミュンヘン主将は、ユーロ2024後に一度引退したが、デル・ステゲンの負傷離脱を受け北米W杯で復帰。

しかしパラグアイとのPK戦に3－4で敗れ、ドイツは32強で姿を消した。それでもノイアーは「もう一度代表でプレーしたのは正しい決断だった」と語り、4度の世界王者に導かれた舞台に立った誇りを明かした。