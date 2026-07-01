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マヌエル・ノイアーは、パラグアイ戦での「痛ましい、極めて残念な」ワールドカップ敗退にもかかわらず、ドイツ代表への復帰を後悔していない。
ほろ苦い国際的な別れ
ノイアーが2度目の代表引退を正式に表明し、ドイツ代表での輝かしいキャリアに幕を下ろした。40歳のバイエルン・ミュンヘン主将は、ユーロ2024後に一度引退したが、デル・ステゲンの負傷離脱を受け北米W杯で復帰。
しかしパラグアイとのPK戦に3－4で敗れ、ドイツは32強で姿を消した。それでもノイアーは「もう一度代表でプレーしたのは正しい決断だった」と語り、4度の世界王者に導かれた舞台に立った誇りを明かした。
ノイアー、ワールドカップでの悔しさを振り返る
ノイアーはSNSで代表引退を表明し、今回のドイツ代表のパフォーマンスへの不満を隠さなかった。 彼はチームが期待されたレベルに達せず、近年続くワールドカップでの不振を認めた。2014年の優勝後、ドイツは2018年と2022年にグループステージで敗退。今回はナーゲルスマン監督の下、才能ある選手もいたがベスト32で姿を消した。
ノイアーはインスタグラムにこう投稿した。「ドイツ代表としてプレーできたことは常に光栄でした。今回の早期敗退は極めて残念です。期待に応えられず、もっと勝ち進むべきでした。この結末は本当に辛い。それでも私はもう一度代表でプレーすると決めました。代表のユニフォームを着ることはいつも深い誇りだったからです。」
精神的な強さとベテランのリーダーシップ
40歳で代表に復帰したノイアーは、若手選手が確固たる地位を築けるよう支援したいと考えていた。ピッチで魔法のようなプレーを見せられなくても、4度のワールドカップ出場経験がロッカールームで価値を持つと信じていた。 しかし大会では全試合で失点。キュラソー戦（7-1）、コートジボワール戦（2-1）で失点し、エクアドル戦（2-1）の決勝点も防げなかった。最終戦パラグアイ戦（1-1）でも失点し、ドイツはPK戦の末に敗退した。
「40歳になり、4度のW杯経験を若い選手たちの力にしようと思った」とノイアーは語った。「悔しい結果だが、この決断を後悔していない。失望は大きいものの、大きな感謝もある。長年にわたり、そして今大会でいただいたご支援に感謝する」
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伝説的な国際キャリアの幕引き
ノイアーの引退は、2014年W杯優勝チームとの最後のつながりが消え、ドイツサッカーの一時代が終わったことを意味する。ドイツ代表として通算128試合に出場し、2010年のデビュー（当時「ディ・マンシャフト」は3位）以来、W杯では23試合に出場した。 ワールドカップでは21失点ながら7試合で無失点を記録した。