ハマンに続き、元代表のマックス・クルーゼもナゲルスマン監督の判断を批判した。最終節でノイアーを正GKに復帰させ、バウマンを控えにしたことに「このタイミングでまたこの問題を蒸し返すなんて、絶対に許せない」とTwitchで語った。さらに、クルーゼは「ナゲルスマンは最初からバウマンを本命視しておらず、テル・ステーゲンの回復を待っていた」と衝撃的な疑惑も示した。

彼は、ナゲルスマンがW杯の正GKとしてバウマンを本気で検討したのではなく、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンの回復を待っていたと主張した。 バルセロナで負傷が相次ぐテア・シュテーゲンには、ノイアー引退後にW杯の正GKを約束していた。

膝蓋腱断裂、バルサでのポジション喪失、背中手術と続いた。出場機会を求めて冬の移籍市場でジローナへレンタル移籍した。 しかし2試合の好パフォーマンス後に再び大腿部を重傷し、再手術で1月末から出場できていない。

「ナゲルスマンは、テル・ステゲンの回復を待っていただけだ。回復の見込みがなくなったので、ノイアーを招集したのだ」とクルーゼは推測した。