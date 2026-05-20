ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは木曜日13時に、米・加・墨開催のワールドカップメンバーを発表する。40歳のGKマヌエル・ノイアーも選ばれる見込みだが、元代表DFディートマー・ハマンは「危険だ」と警鐘を鳴らす。 2年ぶりにバイエルンに復帰した40歳のGKについて、ハマンは『アブソルート・フースバル』のインタビューで「大きな危険がある」と明言した。
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マヌエル・ノイアーは「チーム内の不和の種」か？ ワールドカップに向けた劇的な復帰を巡り、ユリアン・ナーゲルスマン監督に厳しい非難が集中
彼は「ノイアーを再起用すればチームに亀裂が生じる」と指摘した。さらに「バイエルン以外の選手にはバウマン支持が多いと確信している。これ以上チームを揺るがすことは許されない」と52歳のテレビ解説者は語った。
ナゲルスマン監督は数カ月にわたり、オリバー・バウマンを信頼し、W杯の正GKと繰り返してきた。 しかし、ノイアーがチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦のレアル・マドリード戦で好パフォーマンスを見せると、EURO後に引退した伝説的GKの復帰を望む声が再燃した。
しかしSportBildによると、その危険は低いという。バイエルンの主軸がナゲルスマンにノイアーの復帰を支持したほか、他クラブの代表選手も賛同しているからだ。
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ドイツ代表に復帰するノイアー。ハマンはレアル戦のミスを指摘。
土曜、スカイはナゲルスマンがバウマンとの約束を無視し、ノイアーと大会復帰で合意したと報じ、波紋を呼んだ。ハマンは代表での近況やレアル戦2つの致命的なミスを挙げ、「理解できない」と批判した。
ハマンは「ロシアとカタールでの早期敗退には彼が大きく関与していた」と批判し、「今シーズン好セーブもあったが、CL準々決勝レアル戦でのミスを忘れてはいけない」と指摘。「ノイアーが平均以上の大会を戦うと断言するには程遠い」と結んだ。
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ナゲルスマン監督のテル・ステーゲン待望は実らず。マックス・クルゼが衝撃の疑惑を口にする。
ハマンに続き、元代表のマックス・クルーゼもナゲルスマン監督の判断を批判した。最終節でノイアーを正GKに復帰させ、バウマンを控えにしたことに「このタイミングでまたこの問題を蒸し返すなんて、絶対に許せない」とTwitchで語った。さらに、クルーゼは「ナゲルスマンは最初からバウマンを本命視しておらず、テル・ステーゲンの回復を待っていた」と衝撃的な疑惑も示した。
彼は、ナゲルスマンがW杯の正GKとしてバウマンを本気で検討したのではなく、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンの回復を待っていたと主張した。 バルセロナで負傷が相次ぐテア・シュテーゲンには、ノイアー引退後にW杯の正GKを約束していた。
膝蓋腱断裂、バルサでのポジション喪失、背中手術と続いた。出場機会を求めて冬の移籍市場でジローナへレンタル移籍した。 しかし2試合の好パフォーマンス後に再び大腿部を重傷し、再手術で1月末から出場できていない。
「ナゲルスマンは、テル・ステゲンの回復を待っていただけだ。回復の見込みがなくなったので、ノイアーを招集したのだ」とクルーゼは推測した。
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ウルビグとニュベルが加わり、ナゲルスマン監督のW杯GK4人体制が完成した。
W杯直前に控えに降格されたバウマンは、ナゲルスマン監督に失望感を示した。それでも今シーズンも怪我の多いノイアーの控えとして出場できると示唆した。
来週土曜のドイツカップ決勝VfBシュトゥットガルト戦へのノイアー出場は、最終節1.FCケルン戦で再負傷したふくらはぎの状態により依然不透明だ。今季ノイアーは同じ部位を3度軽度断裂し、戦列を離れている。
代役を務めたのはヨナス・ウルビックで、報道によるとW杯にはトレーニングパートナーとして同行する見込み。3人目の枠はVfBシュトゥットガルトのアレクサンダー・ニュベルが獲得する見通しだ。