マヌエル・ノイアーは完全に苛立った様子で反応した：PSGのボールボーイがFCバイエルンのGKと口論

Amazon Primeの映像では、FCバイエルンのGKがパリ・サンジェルマンのボールボーイに手を伸ばし、ボールを渡すよう要求。
しかしボールボーイは渡さず、足で引き戻した。ノイアーは何度も声をかけようとしたが、ボールボーイはほとんど反応せず、ただ首を傾げるだけ。結局、ノイアーは苛立ちを露わに背を向けて立ち去った。
Amazon Primeの映像では、FCバイエルンのGKがパリ・サンジェルマンのボールボーイに手を伸ばし、ボールを渡すよう要求。
しかしボールボーイは渡さず、足で引き戻した。ノイアーは何度も声をかけようとしたが、ボールボーイはほとんど反応せず、ただ首を傾げるだけ。結局、ノイアーは苛立ちを露わに背を向けて立ち去った。
配信サービスは「GOAT（史上最高の選手）であるマヌエル・ノイアー相手に、そんな行動を取れるとは」と動画下にコメントした。やり取りがいつ行われたかは不明だが、バイエルンは2-5とリードされたものの、ブダペストでのチャンピオンズリーグ決勝へまだ望みがある。
5月6日、アリアンツ・アレーナでの第2戦へ4－5のビハインドで臨む。58分にはウスマン・デンベレがパリの5点目を決め、バイエルンにとって壁は高すぎた。
しかしノイアーは「5失点目後も数選手に声を掛け、『まだ勝てる、少なくともスコアを挽回できる』と信じていた」と試合後に語った。最も大事だったのはボディランゲージで、「倒れず、諦めない姿勢を示すこと」だったという。
その後、チームメイトも続いた。キミッヒのFKをウパメカノがヘディングで合わせ3-5。さらにディアスがケインの好アシストから1点を返した。結果的にノイアーがCLで5失点しながらもセーブ0という不名誉な記録を作ったが、大きな問題にはならなかった。
2010年のデータ集計開始以来、CLノックアウトステージでGKがセーブゼロのまま5失点したのは初めて。とはいえ、ノイアーに責任を問うのは難しい。
「ゴールシーンはご覧の通りだ。あれではセーブするのは難しい。2回はあと一歩のところで、もしかしたら手が届いたかもしれないし、ボールに触れたかもしれない」と彼は試合後に語った。ハーフタイム直前の2-3となったデンベレのPKでも、ノイアーは正しいコーナーに飛び込んだが、ボールを通すしかなかった。
「5失点すればDFもGKも動揺するのは当然だ。だが目を背けず前を向く」とノイアー。1週間後、アリアンツ・アレーナでの第2戦へ自信を示した。「調子が良ければ相手の守備を苦しめられるし、守備も今日より良いプレーができる」。
ホームのアリエンツ・アレーナでは、少なくとも自分のボールボーイには頼れるだろう。