マヌエル・ノイアーは完全に苛立った様子で反応した：PSGのボールボーイがFCバイエルンのGKと口論

その後、チームメイトも続いた。キミッヒのFKをウパメカノがヘディングで合わせ3-5。さらにディアスがケインの好アシストから1点を返した。結果的にノイアーがCLで5失点しながらもセーブ0という不名誉な記録を作ったが、大きな問題にはならなかった。

2010年のデータ集計開始以来、CLノックアウトステージでGKがセーブゼロのまま5失点したのは初めて。とはいえ、ノイアーに責任を問うのは難しい。

「ゴールシーンはご覧の通りだ。あれではセーブするのは難しい。2回はあと一歩のところで、もしかしたら手が届いたかもしれないし、ボールに触れたかもしれない」と彼は試合後に語った。ハーフタイム直前の2-3となったデンベレのPKでも、ノイアーは正しいコーナーに飛び込んだが、ボールを通すしかなかった。

「5失点すればDFもGKも動揺するのは当然だ。だが目を背けず前を向く」とノイアー。1週間後、アリアンツ・アレーナでの第2戦へ自信を示した。「調子が良ければ相手の守備を苦しめられるし、守備も今日より良いプレーができる」。

ホームのアリエンツ・アレーナでは、少なくとも自分のボールボーイには頼れるだろう。