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マヌエル・ノイアーはドイツ代表に「ふさわしい」と評価された。しかし、ユリアン・ナーゲルスマンはワールドカップに向けたバイエルンのレジェンドの復帰を阻んでいると批判されている。
専門家たちはセンセーショナルなワールドカップ復帰を求めている。
チャンピオンズリーグのレアル・マドリード戦で好パフォーマンスを見せたノイアーに対し、代表引退を撤回すべきとの声が上がっている。 彼は2024年ユーロのスペイン戦で敗れ、代表を引退した。しかし40歳の今も、元チームメイトや専門家は「代表基準は依然として彼だ」と主張する。
2026年W杯予選のドイツ代表の苦戦も議論に火を付けた。負傷がちなテル・シュテーゲンの将来が不透明なため、声はさらに高まっている。 代理人のトーマス・クロートは『フランクフルター・ルントシャウ』に、ナゲルスマン監督がGK危機に直面すればノイアーは「断らないだろう」と語った。ノイアー本人はスカイ・ドイツに引退維持を強調したが、憶測は止まらない。
今週のチャンピオンズリーグ・レアル・マドリード戦でノイアーがMOM級の活躍を見せると、議論は再燃。バイエルンのドレーゼンCEOも「今日、我々にあってレアルにないもの。それは40歳のXファクター、世界最高峰のGKだ」と絶賛した。 「我々のプレーにはレアルにないものがあった。それは40歳の世界クラスGK、Xファクターだ。マヌエル、君は今日、並外れた活躍を見せた」とドレーゼンは語った。
- AFP
ナゲルスマン、道を阻んだと非難される
ベテランGKが好調でも、ドイツのレジェンド・ロタール・マテウスは代表復帰に懐疑的だ。ノイアーが世界トップクラスで代表にふさわしいと認めつつ、ナゲルスマン監督が再招集するとは考えにくいと語った。2人の関係は、アリアンツ・アレーナ時代から常に厳しい視線にさらされてきた。
マテウスは「実現しないことは分かっている。ナゲルスマンはその扉を開かない。だからマヌエルの引退宣言は石に刻まれたままだ」と『ビルト』紙に語った。以前も「テーブルクロスはひどく破れ、最高の仕立て屋でも縫い合わせられない」と述べていた。
国際基準に関する問題
ナゲルスマン監督が大会の正GKにホッフェンハイムのオリバー・バウマン起用する方針を決め、議論が激化している。35歳のバウマンは2024年に代表デビューし、出場11試合はいずれもテル・ステーゲンの負傷離脱中だった。コメンテーターのヤン・エイジ・フィョルトフトは「なぜドイツは最大の戦力をベンチに置くのか」と疑問を投げかけた。
「今のノイアーを見て、なぜそんな考えが浮かぶのか？どの国が自国の最高のGKを呼ばないのか？」とスカイ・オーストリアで語った。
フィヨルトフトは、代表監督が招集すれば、ノイアーが最後の舞台で祖国のためにプレーする機会を拒むことはないと主張した。
「もしナゲルスマンが『私の正ゴールキーパーになるか』と電話すれば、彼は出場する。それは誰もが知っている」と語った。
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ノイアーはバイエルンに集中し続けている
代表チームでの将来を巡る憶測が渦巻く中、マドリードで好パフォーマンスを見せたノイアーは、火に油を注ぐ発言を避けた。代表復帰よりクラブの成功を祝うことを選び、「今はバイエルンのタイトル獲得に集中している」と語った。
引退を問われると「その話題を出す必要はない。今日はどこで試合をした？」と語り、心変わりについては明言を避け、「今は代表の話はしない。考えは述べた。今はバイエルンに集中している」と結んだ。