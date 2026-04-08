マヌエル・ノイアーはドイツ代表に「ふさわしい」と評価された。しかし、ユリアン・ナーゲルスマンはワールドカップに向けたバイエルンのレジェンドの復帰を阻んでいると批判されている。

チャンピオンズリーグのレアル・マドリード戦で好パフォーマンスを見せたノイアーに対し、代表引退を撤回すべきとの声が上がっている。 彼は2024年ユーロのスペイン戦で敗れ、代表を引退した。しかし40歳の今も、元チームメイトや専門家は「代表基準は依然として彼だ」と主張する。

2026年W杯予選のドイツ代表の苦戦も議論に火を付けた。負傷がちなテル・シュテーゲンの将来が不透明なため、声はさらに高まっている。 代理人のトーマス・クロートは『フランクフルター・ルントシャウ』に、ナゲルスマン監督がGK危機に直面すればノイアーは「断らないだろう」と語った。ノイアー本人はスカイ・ドイツに引退維持を強調したが、憶測は止まらない。

今週のチャンピオンズリーグ・レアル・マドリード戦でノイアーがMOM級の活躍を見せると、議論は再燃。バイエルンのドレーゼンCEOも「今日、我々にあってレアルにないもの。それは40歳のXファクター、世界最高峰のGKだ」と絶賛した。 「我々のプレーにはレアルにないものがあった。それは40歳の世界クラスGK、Xファクターだ。マヌエル、君は今日、並外れた活躍を見せた」とドレーゼンは語った。