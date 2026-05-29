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Spain v Germany: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

マヌエル・ノイアーの「オーラ」がドイツ代表を鼓舞している。チームメイトは、トレーニングでこのバイエルンの伝説的GKと対戦すると、いつも以上に「集中力」が高まると明かした。

マヌエル・ノイアー
ドイツ
ワールドカップ

マヌエル・ノイアーのドイツ代表復帰で、ワールドカップを控えたチーム士気が上昇している。チームメイトのヨナタン・ターとニコ・シュロッターベックは、バイエルン・ミュンヘンのベテランであるノイアーの存在だけで対戦相手の戦術が変わると認めた。

  • ノイアーの復帰に刺激を受けたドイツ代表

    北米開催のワールドカップを前に、ドイツ代表にノイアーが復帰。ヘルツォーゲンアウラッハの合宿地には楽観ムードが漂う。バイエルンのベテランは約2年ぶりの代表入りで、先発復帰が確実視される。チームメイトはノイアーの存在自体がドイツに優位をもたらすと信じる。彼は軽度のふくらはぎの怪我をケアしながら、軽いランニングと筋力トレーニングを終えた。 ユリアン・ナーゲルスマン監督が最終調整を進める中、代表チームはノイアーの早期戦列復帰を見込んでいる。

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  • FBL-EURO-2024-MATCH14-GER-HUNAFP

    チームメイトたちがノイアーの影響力を称賛

    バイエルン・ミュンヘンのDFターは、ベテランGKを前にすると攻撃陣が慎重になると語る。「シュートを放つ際、攻撃陣が特に集中しているのがわかる」とスカイの取材に答えた。

    ボルシア・ドルトムントのDFシュロッターベックも「彼はおそらく史上最高のゴールキーパーだ」と語った。

  • ドイツ、長引くゴールキーパー論争に決着

    ノイアーの復帰で、数カ月間続いたドイツ代表GK争いは幕を閉じた。バウマンが好調でも、ナゲルスマン監督は大会前に序列を明確にした。ただ、ロッカールームに大きな緊張はなかったという。ターは「ノイアーは何も言わず、そのまま受け止めた」と明かした。

    「彼は何も言わず、そのまま物事は進んだ」とターは明かした。

  • Germany Training Session In HerzogenaurachGetty Images Sport

    ノイアー、ドイツ代表復帰を目指す

    ドイツ代表は、ふくらはぎの軽度な不調を訴えたノイアーの状態を注意深く見守る。それでも近い将来に先発復帰すると見込んでおり、W杯を控えたチームには大きな後押しとなる。

    ナゲルスマン監督は、予選で好パフォーマンスを見せたバウマンからノイアーへスムーズに切り替える必要がある。メンバー構成が固まったことで、チームは本大会への準備に集中できる。ドイツはグループEでキュラソー、コートジボワール、エクアドルと対戦する。

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