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マヌエル・ノイアーの「オーラ」がドイツ代表を鼓舞している。チームメイトは、トレーニングでこのバイエルンの伝説的GKと対戦すると、いつも以上に「集中力」が高まると明かした。
ノイアーの復帰に刺激を受けたドイツ代表
北米開催のワールドカップを前に、ドイツ代表にノイアーが復帰。ヘルツォーゲンアウラッハの合宿地には楽観ムードが漂う。バイエルンのベテランは約2年ぶりの代表入りで、先発復帰が確実視される。チームメイトはノイアーの存在自体がドイツに優位をもたらすと信じる。彼は軽度のふくらはぎの怪我をケアしながら、軽いランニングと筋力トレーニングを終えた。 ユリアン・ナーゲルスマン監督が最終調整を進める中、代表チームはノイアーの早期戦列復帰を見込んでいる。
- AFP
チームメイトたちがノイアーの影響力を称賛
バイエルン・ミュンヘンのDFターは、ベテランGKを前にすると攻撃陣が慎重になると語る。「シュートを放つ際、攻撃陣が特に集中しているのがわかる」とスカイの取材に答えた。
ボルシア・ドルトムントのDFシュロッターベックも「彼はおそらく史上最高のゴールキーパーだ」と語った。
ドイツ、長引くゴールキーパー論争に決着
ノイアーの復帰で、数カ月間続いたドイツ代表GK争いは幕を閉じた。バウマンが好調でも、ナゲルスマン監督は大会前に序列を明確にした。ただ、ロッカールームに大きな緊張はなかったという。ターは「ノイアーは何も言わず、そのまま受け止めた」と明かした。
「彼は何も言わず、そのまま物事は進んだ」とターは明かした。
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ノイアー、ドイツ代表復帰を目指す
ドイツ代表は、ふくらはぎの軽度な不調を訴えたノイアーの状態を注意深く見守る。それでも近い将来に先発復帰すると見込んでおり、W杯を控えたチームには大きな後押しとなる。
ナゲルスマン監督は、予選で好パフォーマンスを見せたバウマンからノイアーへスムーズに切り替える必要がある。メンバー構成が固まったことで、チームは本大会への準備に集中できる。ドイツはグループEでキュラソー、コートジボワール、エクアドルと対戦する。