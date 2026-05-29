ノイアーの復帰で、数カ月間続いたドイツ代表GK争いは幕を閉じた。バウマンが好調でも、ナゲルスマン監督は大会前に序列を明確にした。ただ、ロッカールームに大きな緊張はなかったという。ターは「ノイアーは何も言わず、そのまま受け止めた」と明かした。

「彼は何も言わず、そのまま物事は進んだ」とターは明かした。