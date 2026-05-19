マヌエル・ノイアーの復帰は波紋を呼ぶ。FCバイエルンのスターも、このW杯への電撃復帰に関与したようだ。

チャンピオンズリーグのレアル・マドリード戦とパリ・サンジェルマン戦で好パフォーマンスを見せたノイアーに対し、代表復帰を説得する動きが再活発化した。家族と相談したノイアーはドイツサッカー連盟（DFB）とナゲルスマン監督に復帰を検討する意向を伝えた。

それまで40歳のノイアーとナゲルスマンの接触はほとんどなかったが、やがて電話でのやりとりが増え、米・加・墨開催のワールドカップでノイアーが正GKとして復帰するのはほぼ確実と複数のメディアが報じている。

ナゲルスマンは3月、ホッフェンハイムのGKオリバー・バウマンに「ノイアーが戻っても正GKでW杯に行ける」と約束していた。 しかし今回、ナゲルスマン監督は約束を撤回。バウマンは落胆したが、控えとしてチームに貢献する意向を示した。