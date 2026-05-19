『Sport Bild』によると、ドイツ代表の主力数名がナーゲルスマン監督にノイアーのW杯復帰を要望。バイエルンのチームメイトはノイアーに引退撤回を勧めていた。
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マヌエル・ノイアーの復帰は波紋を呼ぶ。FCバイエルンのスターも、このW杯への電撃復帰に関与したようだ。
チャンピオンズリーグのレアル・マドリード戦とパリ・サンジェルマン戦で好パフォーマンスを見せたノイアーに対し、代表復帰を説得する動きが再活発化した。家族と相談したノイアーはドイツサッカー連盟（DFB）とナゲルスマン監督に復帰を検討する意向を伝えた。
それまで40歳のノイアーとナゲルスマンの接触はほとんどなかったが、やがて電話でのやりとりが増え、米・加・墨開催のワールドカップでノイアーが正GKとして復帰するのはほぼ確実と複数のメディアが報じている。
ナゲルスマンは3月、ホッフェンハイムのGKオリバー・バウマンに「ノイアーが戻っても正GKでW杯に行ける」と約束していた。 しかし今回、ナゲルスマン監督は約束を撤回。バウマンは落胆したが、控えとしてチームに貢献する意向を示した。
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マヌエル・ノイアーが再びふくらはぎを痛めた。ジョナス・ウルビックもW杯に出場できるか。
しかし、まだ小さな懸念がある。それはノイアーの健康状態だ。再び彼のふくらはぎに問題が生じており、土曜日のDFBポカール決勝VfBシュトゥットガルト戦への出場は不透明だ。『Sport Bild』によると、木曜に練習に復帰できれば決勝でゴールを守るという。
ナゲルスマン監督らコーチ陣は、繰り返すふくらはぎの故障がW杯に影響するかを議論している。木曜の代表発表を前に、ナゲルスマンとノイアーは最終調整のため再会する予定だ。
ノイアーは今季、ふくらはぎの軽度断裂で3度離脱。その間、代役ウルビッグが好パフォーマンスを見せ、W杯メンバー入りの可能性が出てきた。
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W杯での復帰は、ニュベルにとって壊滅的な結果をもたらす可能性が高い。
『ズュートドイチェ・ツァイトゥング』紙によると、ナゲルスマン監督はノイアー、ウルビグ、オリバー・バウマン、アレクサンダー・ニュベルの4人をトレーニングキャンプに招集する方針を検討している。 しかし『アベンドツァイトゥング』は、特にニュベル招集に疑問を呈している。ノイアーとシュトゥットガルトでプレーするニュベルの関係は良好ではないからだ。後継候補には、アウクスブルクのダーメンとフライブルクのアトゥボルが挙げられている。
ヌーベルは2020年夏、シャルケから移籍金なしでバイエルンへ移籍し、ノイアーの後継者と期待された。 しかしウルビグと異なり、彼はバイエルンでほとんど出場機会を得られず、1年でASモナコへ2年間レンタル移籍。その後もVfBシュトゥットガルトへレンタルされた。土曜のカップ決勝で3年間の活躍に区切りをつける。
2030年までバイエルンと契約しているが、ノイアーの契約延長で復帰は絶望的。スポーツディレクターのフロイントも認めている。 しかしVfBは年俸1200万ユーロを負担できず、バイエルンは1000万～1500万ユーロの移籍金を要求しているとされる。