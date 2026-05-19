『Sport Bild』によると、ドイツ代表の主力数名がナーゲルスマン監督にノイアーのW杯復帰を要望。バイエルンのチームメイトも引退撤回を勧めていた。
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マヌエル・ノイアーの復帰は波紋を呼ぶ。FCバイエルンのスターもこのW杯への電撃復帰に関与したようだ。
チャンピオンズリーグのレアル・マドリード戦とパリ・サンジェルマン戦で好パフォーマンスを見せたノイアーに対し、代表復帰を説得する動きが再活発化した。家族と相談したノイアーはドイツサッカー連盟（DFB）とナゲルスマン監督に復帰を検討する意向を伝えた。
それまで40歳のノイアーとナゲルスマンの接触はほとんどなかったが、やがて電話でのやりとりが増え、米・加・墨開催のワールドカップでノイアーが正GKとして復帰するのはほぼ確実と複数のメディアが報じている。
ナゲルスマンは3月、オリバー・バウマンにも電話で状況を説明。アベンドツァイトゥング紙によると、ホッフェンハイムの35歳GKバウマンには「ノイアーが復帰してもW杯に控えとして帯同する」と伝えていた。 しかし今回、ナゲルスマン監督は約束を撤回せざるを得ず、その旨を伝えた。バウマンは落胆したが、控えとしてもチームに貢献すると申し出たという。
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マヌエル・ノイアーが再びふくらはぎを痛めた。ジョナス・ウルビックもW杯に出場できるか。
しかし、まだ小さな懸念がある。それはノイアーの健康状態だ。このベテランGKは再びふくらはぎを痛めている。土曜日のVfBシュトゥットガルトとのDFBポカール決勝への出場は依然不透明だ。『Sport Bild』によると、木曜に練習に復帰できれば決勝でゴールを守るという。
ナゲルスマン監督らコーチ陣は、ふくらはぎのトラブルがW杯に影響するかを議論している。木曜の代表発表を前に、ナゲルスマンとノイアーは最終調整のため再会談する予定だ。
ノイアーは今季、ふくらはぎの軽度断裂で3度離脱。その間、代役ウルビックの活躍も目立ち、W杯メンバー入りの可能性も出てきた。
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W杯でのノイアー復帰は、ニュベルに深刻な影響を与える恐れがある。
『ズュートドイチェ・ツァイトゥング』紙によると、ナゲルスマン監督はノイアー、ウルビグ、オリバー・バウマン、アレクサンダー・ニュベルの4人をまずトレーニング目的に招集する方針を検討している。 しかし『アベンドツァイトゥング』は、特にニュベル招集に疑問を呈している。ノイアーとニュベルの関係は良好ではないからだ。後継候補には、アウクスブルクのダーメンとフライブルクのアトゥボルが挙げられている。
ヌーベルは2020年夏、シャルケ04から移籍金なしでバイエルンへ移籍し、ノイアーの後継者と期待された。 しかし、ウルビグと異なり出場機会を得られず、1年でASモナコへ2年間レンタル移籍。その後もVfBシュトゥットガルトへレンタルされた。土曜のカップ決勝で3シーズン目を終える。
2030年までバイエルンと契約しているが、ノイアーの契約延長で復帰は絶望的。スポーツディレクターのクリストフ・フロイントも認めている。 しかしVfBは年俸1200万ユーロを負担できず、バイエルンも1000万～1500万ユーロの移籍金を要求しているため、去就は依然として不透明だ。