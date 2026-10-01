Getty Images Sport
翻訳者：
マヌエル・ノイアーの後継者に？ バイエルンが元アーセナルのスターに衝撃移籍を画策、GK世代交代プランが具体化へ
ノイアー後の時代に向けた準備
ノイアーは5月にバイエルンと1年間の契約延長にサインし、2027年夏までクラブに残ることになった。40歳の同選手がこれが現役最後のシーズンになるかどうかは、まだ明言していない。一方で、バイエルンはゴールマウスの将来に向けた準備を進めている。
高い評価を受ける23歳のヨナス・ウルビヒは、アリアンツ・アレーナでノイアーの自然な後継者と見なされている。ただ、バイエルンは若手の正GK移行をスムーズにするため、経験豊富なベテランの獲得を望んでおり、その候補としてフルアムのベルント・レノを注視している。ドイツメディア『Bild』によると、クラブ上層部は34歳の同選手を理想的で信頼できる控えGKと見ているという。
レノ獲得に動く場合、その実現は2027年夏になる可能性が高い。2027年6月までフルアムと契約を結び、さらに12カ月延長のオプションも持つドイツ代表GKは、母国復帰を前向きに捉えると伝えられている。
- Getty Images Sport
レノのレバークーゼンからロンドンへの道のり
レノの実績を考えれば、バイエルンのようなビッグクラブに合う存在であるのは理にかなっている。GKはブンデスリーガで豊富な経験を誇り、バイエル・レバークーゼンで確固たる地位を築いた。シュトゥットガルトのアカデミー出身で、2011年にレバークーゼンへ加入すると、すぐにバイ・アレーナで中心的な存在となった。同クラブでは通算300試合以上に出場し、99試合でクリーンシートを記録。2018年のワールドカップメンバー入りは惜しくも逃したものの、ヨアヒム・レーブ体制のドイツ代表でも常連となった。
その後、アーセナルは2018年、ペトル・チェフの後継者として優れた市場の代替案だったレノを獲得した。アーセナルで3年間にわたって不動の守護神を務めた後、2021年にアーロン・ラムズデールが加入したことで先発の座を失った。北ロンドンを125試合35クリーンシートで後にし、2022年にはクレイブン・コテージで新たなスタートを切る道を選んだ。
フラムではキャリアの立て直しに成功し、プレミアリーグで先発を務める地位を取り戻した。その後はこの西ロンドンのクラブで161試合に出場し、33試合でクリーンシートを記録。バイエルンの関心を引いた信頼感を、一貫して示し続けている。
包括的な部門刷新
バイエルンのGK陣刷新は、ノイアーの不透明なタイムラインだけにとどまらない。クラブの第3GKで38歳のスヴェン・ウルライヒも、現行契約が2027年6月に満了を迎える。こうした大量離脱の可能性を受け、ゴールマウスの選択肢全体を抜本的に見直す必要があり、新時代の先頭に立つ存在としてウルビヒにはクラブ内部から大きな支持が寄せられている。
一方で、レノは依然として有力候補の1人だが、ブンデスリーガ王者は別の選択肢も積極的に検討している。報道によれば、国内の代替案にも目を向けており、アウクスブルクの28歳フィン・ダーメン、そしてケルンの31歳マルヴィン・シュヴェーベも、慎重に後継計画を練るバイエルンの候補に入っているという。
- Getty Images Sport
迫る1月の交渉
レノは1月の移籍市場で海外クラブとの事前契約交渉が可能となり、バイエルンの補強プロセスが加速する可能性がある。当面の間、この経験豊富な守護神はフラムでの役割に集中し続ける一方、バイエルンは大規模な体制刷新を前に、広範な候補リストの評価を続けている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。