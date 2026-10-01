レノの実績を考えれば、バイエルンのようなビッグクラブに合う存在であるのは理にかなっている。GKはブンデスリーガで豊富な経験を誇り、バイエル・レバークーゼンで確固たる地位を築いた。シュトゥットガルトのアカデミー出身で、2011年にレバークーゼンへ加入すると、すぐにバイ・アレーナで中心的な存在となった。同クラブでは通算300試合以上に出場し、99試合でクリーンシートを記録。2018年のワールドカップメンバー入りは惜しくも逃したものの、ヨアヒム・レーブ体制のドイツ代表でも常連となった。

その後、アーセナルは2018年、ペトル・チェフの後継者として優れた市場の代替案だったレノを獲得した。アーセナルで3年間にわたって不動の守護神を務めた後、2021年にアーロン・ラムズデールが加入したことで先発の座を失った。北ロンドンを125試合35クリーンシートで後にし、2022年にはクレイブン・コテージで新たなスタートを切る道を選んだ。

フラムではキャリアの立て直しに成功し、プレミアリーグで先発を務める地位を取り戻した。その後はこの西ロンドンのクラブで161試合に出場し、33試合でクリーンシートを記録。バイエルンの関心を引いた信頼感を、一貫して示し続けている。



